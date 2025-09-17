Chỉ khi ngã bệnh nhiều người mới nhận ra: Có hai kiểu con cái “nhẫn tâm” nhất với cha mẹ

Trong cuộc sống, cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con cái, họ dành trọn tình yêu thương và sự hy sinh mà không mong đợi điều gì đáp lại. Tuy nhiên, khi cha mẹ bệnh tật ở tuổi xế chiều, chính lúc này, tình cảm và trách nhiệm của con cái mới được thể hiện rõ nét nhất.

Vào những khoảnh khắc khó khăn khi cha mẹ cần sự chăm sóc, không ít người con lại thể hiện sự vô tâm, thậm chí khiến người khác cảm thấy đau lòng thau. Thông thường, những người con này có thể được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người sau khi cha mẹ ốm đau thì thờ ơ, xem họ như gánh nặng. Nhóm thứ hai là những người chỉ quan tâm đến tài sản của cha mẹ, mà không hề lo lắng cho sức khỏe và sự an lành của họ.

Ảnh minh họa.

Cha mẹ ngã bệnh bị mặc kệ, bị coi như gánh nặng

Trong xã hội hiện đại, nhịp sống ngày càng hối hả khiến nhiều người, trong quá trình theo đuổi sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, dần lơ là việc chăm sóc cha mẹ. Điều này đặc biệt rõ rệt khi cha mẹ già yếu, mắc bệnh và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Thậm chí, một số người con bắt đầu cảm thấy chán ghét, xem cha mẹ như gánh nặng trong cuộc sống của họ.

Cha mẹ từng một đời vì con cái mà vất vả không oán thán, vậy mà đến lúc tuổi xế chiều, cần được quan tâm nhất, lại bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống.

Trong nhiều gia đình, một số người con thường viện lý do "bận công việc" hay "không có thời gian" để lảng tránh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Hệ quả là, cha mẹ phải sống trong cô đơn, chỉ biết nằm một mình trên giường bệnh, không có ai bên cạnh, và buộc phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng họ đã bị bỏ rơi.

Có những người con thậm chí cho rằng chăm sóc cha mẹ là gánh nặng, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão rồi chẳng buồn ngó ngàng, trong lòng âm thầm thấy như vậy có thể giảm bớt phiền toái cho bản thân.

Sự nhẫn tâm này không chỉ xem nhẹ tình cảm với cha mẹ, mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo hiếu của phận làm con.

Cha mẹ bệnh tật không chăm lo, chỉ dò hỏi tiền bạc

So với những người con coi cha mẹ là gánh nặng, còn có kiểu con cái khiến người ta đau lòng hơn.

Khi cha mẹ bệnh, họ không quan tâm đến sức khỏe, không lo nghĩ làm sao để cha mẹ hồi phục, mà chỉ một lòng nghĩ đến tiền bạc. Điều họ quan tâm không phải cha mẹ sống có thoải mái không, có được chăm sóc y tế đầy đủ không, mà họ nóng lòng muốn biết cha mẹ có bao nhiêu tiền gửi, bao nhiêu nhà cửa, thậm chí nóng lòng muốn rõ ràng việc phân chia tài sản.

Con cái kiểu này có thể dùng từ “nhẫn tâm” để hình dung. Họ như thể đã biến tình thân thành một loại lợi ích trao đổi, coi giá trị sinh mệnh của cha mẹ ngang với số tiền có được.

Những người con này, khi cha mẹ bệnh nặng, thường thể hiện sự quan tâm giả dối, bề ngoài tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng lại toan tính tài sản. Họ sẽ hỏi thông tin tài khoản, số tiền tiết kiệm, tình hình nhà đất, thậm chí khi cha mẹ bệnh nặng còn vội vàng thúc ép lập di chúc, chỉ sợ mình thiệt thòi trong việc thừa kế.

Sự “nhẫn tâm” ấy không chỉ làm cha mẹ đau lòng, mà còn xóa sạch hơi ấm của tình thân. Người ta vẫn nói, tình thân là thứ tình cảm vô tư nhất trần đời. Thế nhưng, trong mắt những người con này, tình thân lại biến thành phép tính lợi ích trần trụi. Họ quên mất công sức cha mẹ từng bỏ ra để nuôi họ trưởng thành, quên mất sự chở che trong lúc họ bất lực.

Khi cha mẹ ngã bệnh là lúc quan trọng để con cái thể hiện bổn phận làm con

Tiếc rằng, nhiều gia đình trong khoảnh khắc cha mẹ già yếu lại phơi bày sự lạnh nhạt và ích kỷ. Những người con coi cha mẹ là gánh nặng, và những người chỉ quan tâm đến tiền bạc, họ đang dùng cách nhẫn tâm nhất để đối xử với bậc sinh thành từng hết lòng vì mình.

Hiếu đạo là một trong những truyền thống đạo đức quan trọng nhất trong văn hóa Việt Nam. Hiếu thảo không chỉ đơn thuần là việc chu cấp vật chất cho cha mẹ, mà còn bao gồm sự quan tâm và đồng hành về mặt tinh thần. Khi cha mẹ ốm đau, họ không chỉ cần thuốc men và sự chăm sóc, mà còn khao khát nhận được sự ấm áp và yêu thương từ con cái.

Bất kể tiền bạc nhiều hay ít, điều thực sự khiến cha mẹ hạnh phúc, chính là sự quan tâm và hiếu thuận của con cái.