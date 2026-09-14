Cháu lĩnh 6 tháng tù vì trộm vàng của ông bà

Tháng 9/2026, Legal Daily đưa tin Chen, sống cùng ông bà tại thành phố Tacheng, Tân Cương, Trung Quốc, bị tuyên sáu tháng tù vì trộm tài sản của họ.

Một buổi trưa tháng 6/2025, lợi dụng lúc ông đang ngủ, Chen lấy 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng) tiền mặt và một chiếc vòng vàng trong nhà. Cô bán chiếc vòng được 27.512 NDT, sau đó tiêu toàn bộ số tiền trộm được vào các nhu cầu cá nhân.

Khi được kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tacheng thẩm vấn, Chen vẫn cho rằng ông bà sẽ tha thứ vì cô lấy tài sản của người thân. Cô nói đây là chuyện trong gia đình và không đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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Đây không phải lần đầu Chen lấy tài sản của ông bà. Hai người cho biết trước đó cô nhiều lần lấy tiền trong nhà nhưng đều được bỏ qua. Tuy nhiên, số tiền bị lấy ngày càng lớn khiến họ không muốn tiếp tục dung túng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, kiểm sát viên đến gặp ông bà để xác minh việc họ có tha thứ cho Chen hay không. Lần này, hai người từ chối bỏ qua và chủ động đề nghị cơ quan chức năng xử lý cháu.

Ông bà cho rằng việc quá nuông chiều trước đây khiến Chen hình thành thói quen lười lao động, thích hưởng thụ. Sau nhiều lần được tha thứ nhưng không thay đổi, họ nói đã hoàn toàn thất vọng và hy vọng việc bị pháp luật xử lý sẽ giúp cháu nhận ra sai lầm.

Tháng 7/2026, tòa án căn cứ các tình tiết của vụ án, tuyên Chen sáu tháng tù và phạt 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng). Bản án hiện đã có hiệu lực.

Kiểm sát viên cho biết người có mục đích chiếm đoạt trái phép, bí mật lấy tài sản của người thân với giá trị đạt mức nhất định vẫn có thể bị truy cứu về tội trộm cắp. Việc người thân tha thứ có thể được xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, ông bà đã nhiều lần bỏ qua nhưng Chen không thay đổi. Khi vụ việc được giải quyết, họ từ chối tha thứ và yêu cầu xử lý theo pháp luật, khiến cô cháu gái cuối cùng phải nhận án tù.