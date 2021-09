Chàng trai 9x là thủ khoa đầu ra ĐH Nông nghiệp, đam mê nghiên cứu vắc xin

Thành tích của Thái Sơn: - GPA đạt 3.78/4.0, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc - Đạt giải Nhì cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Eureka" lần thứ 21 (2019) - Đạt giải Ba "Sinh viên nghiên cứu khoa học của quỹ hỗ trợ sáng tạo kĩ thuật Việt Nam (VIFOTEC)' (2019) - Đạt giải Ba "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019" của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Học bổng Khuyến Khích học tập của Học viện qua tất cả các kì học - Học bổng trao đổi hè tại trường University of Tsukuba, lab Molecular Plant Pathology (2019) - Nhận tài trợ toàn phần cho chương trình Sakura Science Exchange Program tại Nagaoka University of Technology, Nhật Bản (2019) - Nhận tài trợ toàn phần tham gia chương trình hội nghị sinh viên quốc tế với hơn 40 trường đại học trên toàn thế giới International Student Summit lần thứ 19 tổ chức tại Tokyo university of Agriculture, Nhật Bản (2019) - Học bổng do công ty Monsanto Mỹ (2000 USD), đạm cà mau, Fuji chemical industries Nhật Bản, Công ty Acecook Happy scholarship - Đạt học bổng trao đổi chương trình AMGEN SCHOLARSHIP tại trường Kyoto University, Laboratory of Enzyme Chemistry, Graduate School of Agriculture (2020) - Đạt học bổng SEED tài trợ toàn phần cho sinh viên xuất sắc của chính phủ Canada cho 01 kì trao đổi sinh viên tại đại học Saskatchewan, Canada cho kì đông năm học 2020-2021