Cậu bé mù vượt qua nghịch cảnh lấy bằng Thạc sĩ tại Úc

Cuộc đời anh Cảnh không chỉ là hành trình của đôi chân, mà là hành trình tìm lại ánh sáng.

Tập 40 chương trình "Đời rất đẹp" đưa khán giả đến với câu chuyện đặc biệt của anh Huỳnh Hữu Cảnh, người đã biến mất mát đôi mắt thành động lực để bước tiếp và tỏa sáng trên hành trình tri thức.

Năm 1993, khi mới 8 tuổi, trong một lần chơi đùa cùng em họ ở cánh đồng quê Kiên Giang, anh Cảnh vô tình nhặt phải một quả bom sót lại sau chiến tranh. Vụ nổ kinh hoàng cướp đi ánh sáng đôi mắt của cậu bé, để lại những năm tháng chìm trong tuyệt vọng. “Mỗi lần nghe tiếng trống trường, tiếng bạn cười đùa, tôi chỉ biết cúi đầu và tự hỏi: Liệu mình còn được đi học nữa không?”, anh xúc động nhớ lại.

Suốt bốn năm sau đó, cậu bé chỉ quanh quẩn trong nhà, cho đến khi được đưa đến một ngôi trường dành cho người khuyết tật ở An Giang. Chính tại đây, cây gậy dò đường – vật bất ly thân của người khiếm thị – đã mở ra trang mới trong đời anh. “Cây gậy này không chỉ giúp tôi tìm đường đi giữa bóng tối, mà còn giúp tôi tìm lại chính mình”, anh nói.

Từ lớp 1 học lại bằng chữ nổi, anh kiên trì học lên cấp 3, rồi đại học, trước khi nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Australia năm 2016. Ở Đại học Flinders (Nam Úc), anh hoàn thành chương trình Thạc sĩ Công tác xã hội, mang theo khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Với anh, chiếc nón tốt nghiệp không chỉ là dấu ấn tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin và lòng nhân ái. “Tôi nhận ra rằng sự kỳ thị không đến từ ác ý, mà từ sự thiếu hiểu biết. Khi con người thấu hiểu nhau hơn, tình yêu thương sẽ nảy nở”, anh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, sau khi trở về Việt Nam năm 2020, anh Cảnh tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực qua niềm đam mê chạy bộ. Dù không nhìn thấy đường, anh vẫn tham gia hàng chục giải chạy, trong đó có nhiều lần hoàn thành cự ly 21 km và 42 km, cùng đồng đội là những người khuyết tật khác. Anh còn 4 lần góp mặt ở giải Ironman và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận “Kỷ lục về ý chí”.

“Niềm tin giúp tôi chạm đích, nhưng chính ý chí và kỷ luật mới giúp tôi đi tiếp”, anh chia sẻ.

Với anh Cảnh, cuộc đời không chỉ là hành trình của đôi chân, mà là hành trình tìm lại ánh sáng – ánh sáng của nghị lực, tri thức và lòng nhân ái.