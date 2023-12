Cậu bé mồ côi nhặt rác kiếm sống đậu đại học hàng đầu TQ

Bên ngoài phòng thi của kỳ thi tuyển sinh đại học, không khí như đông cứng lại trước kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Thế nhưng, có một đứa trẻ hoàn toàn thờ ơ với điều này, cậu lặng lẽ nhặt những chiếc chai rỗng để mưu sinh. Không ai có thể ngờ được rằng, đứa trẻ nghèo khổ này sẽ đậu vào Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc với điểm số rất cao. Cậu tên là Ngụy Nhân Long.

Cuộc đời nghèo khó của cậu bé

Năm 2001, Ngụy Nhân Long chào đời tại một vùng quê nghèo ở Trung Quốc. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng gia đình 3 người vẫn vui vẻ, lạc quan vào tương lai.

Để vợ con có cuộc sống tốt hơn, cha cậu rời quê hương đi làm xa. Khi cậu được 1 tuổi, cha cậu không may qua đời do gặp tai nạn. Không muốn con nhỏ lớn lên vắng cha, mẹ cậu quyết định tái hôn. May mắn thay, cha dượng đối xử với cậu rất tốt, coi như con ruột.

Bất hạnh tiếp tục xảy đến với cậu, mùa đông năm 2004, mẹ cậu bắt đầu ho liên tục. Lúc đó, bà nghĩ do cảm lạnh nên không đi khám cho tới khi ho ra máu. Lúc được đưa tới bệnh viện, bác sĩ thông báo người nhà cần chuẩn bị tinh thần bởi bệnh nhân đã bị ung thư giai đoạn cuối.

Người mẹ không muốn mang lại phiền phức cho gia đình nên đã từ bỏ việc điều trị. Không lâu sau người mẹ qua đời.

Lúc đó, Ngụy Nhân Long vẫn còn nhỏ, không hiểu chết có nghĩa là gì, chỉ biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Sau khi mẹ qua đời, mỗi ngày cậu đều khóc lóc trong đau đớn. May mắn thay, cha dượng vẫn luôn bên cạnh yêu thương cậu. Ông biết rất rõ cách duy nhất để thay đổi cuộc đời là học tập, vì vậy đã đưa cậu tới Hải Nam, vừa làm vừa tiết kiệm tiền nuôi con học.

Những lúc rảnh rối, cậu thường ra ngoài nhặt phế liệu để trang trải chi phí cho gia đình. Tuy ở thành phố lớn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chi phí rất đắt đỏ. Không còn cách nào khác, người cha dượng đành gửi cậu về quê học.

Ông luôn nhắc nhở cậu phải chăm chỉ học bởi, kiến thức có thể thay đổi cuộc sống. Biết rõ hoàn cảnh của mình, cậu rất nỗ lực trong học tập, luôn nằm trong số những người giỏi nhất trường.

Một ngày năm 2013, Ngụy Nhân Long đi học về hay tin cha dượng sắp qua đời. Cậu rất sốc khi người thân duy nhất còn lại của mình cũng sắp bỏ cậu đi. Hóa ra để có tiền cho cậu ăn học, cha dượng đã làm việc quá sức nên mắc bệnh phổi nghiêm trọng. Ông luôn giấu chuyện này vì muốn cậu tập trung vào chuyện học.

Thế giới của cậu một lần nữa sụp đổ, cậu quỳ trước mộ của cha dượng, nước mắt không ngừng rơi. Lời cha dượng vẫn văng vẳng bên tai: “Con phải cố gắng học tập. Chỉ có học mới có thể thay đổi vận mệnh của mình và rời khỏi ngọn núi này”.

Cha mẹ đều qua đời, Ngụy Nhân Long trở thành trẻ mồ côi không cha, không mẹ. Người thân duy nhất còn sót lại là một người chú nhưng ông có 3 người con, không có thời gian chăm sóc cậu.

Cậu trấn an chú rằng, cậu sẽ tự lo liệu được mọi thứ. Chú cậu thỉnh thoảng gọi cháu sang, cho một ít đồ ăn, người trong làng cũng giúp đỡ áo quần, rau củ và những thứ khác, nhờ đó cậu có thể duy trì cuộc sống của mình.

Con đường đến trường gian nan

Số tiền ít ỏi cha dượng để lại cho cậu cũng đã cạn kiệt. Không còn cách nào khác, cậu phải nhịn đói đến trường.

Trong khi các bạn cùng lớp đang ăn, cậu đọc sách để quên đi cơn đói. Có một lần sau 3 ngày nhịn đói, cậu không chịu được đành xin ông chủ cửa hàng trái cây cho mình những quả sắp hỏng.

"Ông chủ, dù sao những quả này ông cũng sắp vứt đi, có thể cho tôi không", cậu vừa nói với ông chủ vừa kìm cơn đói cồn cào.

Người chủ quán nhìn Ngụy Nhân Long gầy gò, suy dinh dưỡng, thở dài, đưa cậu quả táo ông định vứt đi.

Để kiếm sống, cậu đến căng tin trường xin đồ ăn thừa. Cậu còn lên núi hái măng, bắt cua ở sông để sống qua ngày.

Các bạn trong lớp phát hiện cậu thường xuyên không ăn trưa nên báo với giáo viên. Sau đó, thầy giáo biết được tình trạng của cậu, ai nấy đều xót xa. Khi sự việc tới tai hiệu trưởng, ông lập tức kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ, nhờ đó cậu có thể sống trong ký túc xá trường.

Xét hoàn cảnh đặc biệt của cậu, nhà trường đã xin trợ cấp trẻ mồ côi cho cậu. Thấy cậu chỉ sống có một mình, hiệu trưởng đứng ra làm người giám hộ. Khi nhận được tiền quyên góp của mọi người, cậu rất phấn khởi vì đã có đủ tiền để hoàn thành chương trình học trung học cơ sở.

Trong khi Ngụy Nhân Long vật lộn với việc kiếm tiền và việc học, một nhân viên của tỉnh biết được hoàn cảnh của cậu đã báo với Đài truyền hình Quảng Tây. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước ống kính nhưng không tỏ ra rụt rè, trái lại cậu đã kể về cuộc sống của mình. Cậu không than vãn cuộc sống bất công mà ngược lại còn tỏ thái độ kiên quyết chống lại số phận.

Tin tức về cậu nhanh chóng nhận thu hút sự chú ý của mọi người. Nhà trường miễn học phí và chi phí ăn uống cho cậu, thậm chí nhiều doanh nhân còn đề nghị giúp cậu học xong đại học. Để báo đáp tấm chân tình của mọi người, cậu đã nỗ lực rất nhiều trong học tập, cuối cùng đậu vào Đại học Bắc Kinh với điểm số 707/750 vào năm 2020.

