Căn hộ 300 m2 view biển của cháu gái 'trùm sòng bài' Hà Hồng Sân

Theo Eastweek, Hà Gia Hoa rời Anh về Macau định cư gần đây. Cô dọn đến một căn hộ cao tầng tại Taipa Ocean Gardens, với hai phòng khách và bốn phòng ngủ. Trước khi chuyển đến ở, cô đã dành nhiều tháng sửa sang, trang trí căn hộ. Là một người yêu thích đồ cổ, cô lấp đầy phòng khách và phòng ăn bằng những món đồ sưu tầm qua nhiều năm, biến ngôi nhà thành một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ. Phòng khách được trang bị ghế sofa hình chữ L và ghế mát-xa. Bộ sưu tập guitar treo trên tường có chữ ký của các siêu sao. Một số bức tranh nghệ thuật cũng xuất hiện ở đây.

Hà Gia Hoa khoe không gian phòng khách chính. Cô tiết lộ: 'Đồ decor trong nhà đều là những món tôi yêu thích, gồm rất nhiều nội thất cổ Trung Hoa, đồ trang trí hình voi, tranh Marilyn Monroe, cây đàn guitar có chữ ký của một ban nhạc rock thập niên 1970 tôi mua được trong một cuộc đấu giá từ thiện'. DJ tiết lộ ngôi nhà có không gian và view tuyệt đẹp, là một nơi sống hạnh phúc và thoải mái.

Trong nhà có nhiều đồ trang trí hình voi xuất hiện. Hà Gia Hoa giải thích: 'Voi có bản tính hiền lành nên tôi đã yêu thích chúng từ khi còn bé. Tôi đã đến Thái Lan và mua rất nhiều đồ trang trí hình voi với nhiều hình dạng khác nhau. Tôi cũng thấy một bức tượng Ganesha rất uy nghiêm, nên tôi đã mang một bức về', cô kể.

Phòng khách thứ hai trong nhà.

Ở một góc của ngôi nhà, cô đặt bàn thờ thần voi Ấn Độ, tượng trưng cho sự giàu có, trí tuệ, quyền lực và sức khỏe, cũng như một bức tranh Phật Bà Quan Âm bằng vàng.

Nhiều đồ trang trí hình voi bằng gỗ và gốm trong phòng khách, phòng ăn. Ngoài ra, nhà còn có hai con voi gốm xanh trắng được sản xuất vào những năm 1970 trên sân thượng, có thể dùng làm kệ hoa hoặc ghế ngồi.

Hà Gia Hoa là con gái lớn của con trai cả ông trùm cờ bạc Hà Hồng Sân. Cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1981 khi cô mới 6 tuổi. Cô được bà ngoại nuôi dưỡng. Cô đặt những bức ảnh cũ của cha mẹ và bà ngoại trong phòng khách để tưởng nhớ họ.

Trở lại cuộc sống độc thân hai năm trước, cựu DJ nói con cái hiện trưởng thành nên cô đeo đuổi cuộc sống riêng mình mơ ước. Gần đây, cô làm DJ khách mời tại Club MOP nổi tiếng ở Studio City.

Từ ban công, có thể thấy Khu Phát triển Mới Hoành Cầm của Chu Hải; tháp Macau, bên phải là cầu Sai Van nối với bán đảo Macau, giao thông thuận tiện.