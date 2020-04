Cảm động những giáo viên cầm kéo mùa COVID-19

Thương học sinh nghèo trong mùa dịch COVID-19, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Đăk Hà, Kon Tum) đã tranh thủ thời gian may khẩu trang tặng học trò…

Thầy cô phát khẩu trang cho học sinh và hướng dẫn các em bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Hạnh phúc giản đơn

Ngoài việc vệ sinh trường lớp để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) còn tự nguyện may khẩu trang phát miễn phí cho học sinh.

Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho hay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giá khẩu trang bị đẩy lên cao. Trong khi đó, các học sinh của trường đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình không có điều kiện mua khẩu trang nên các thầy cô giáo trong trường phối hợp cùng phụ huynh chia thành từng nhóm may tặng các em.

"Tranh thủ thời gian nghỉ, các giáo viên đã cầm kéo thay vì cầm phấn để làm những chiếc khẩu trang phát cho học sinh của mình. Giáo viên của trường cùng phụ huynh học sinh phân công mỗi người một công đoạn vẽ, cắt, may... Việc làm của chúng tôi tuy nhỏ, nhưng ai nấy đều vui và hạnh phúc bởi đã góp một phần sức lực để phòng chống dịch bệnh", cô Hằng tâm sự.

Cô Hằng chia sẻ, kinh phí may khẩu trang một phần là của nhà trường và các thầy cô góp lại. Ngoài ra, phụ huynh học sinh có người góp kéo, người góp công, cũng có những người góp tiền để may khẩu trang phát cho các em. Trước đây, các thầy cô và phụ huynh mang máy, vải lên trường tập trung may. Tuy nhiên, sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các thầy cô mang vải về nhà tự may.

"Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, một số thầy cô và phụ huynh đã tự nguyện mang nguyên vật liệu về nhà may. Hiện nhà trường đã hoàn thành 3.200 cái khẩu trang để phát cho học sinh trong trường và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phát khẩu trang cho các học sinh ở 2 trường kết nghĩa tại xã Ngọk Réo", cô Hằng nói.

Những giáo viên cầm kéo

Khẩu trang của giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng được đưa xuống các buôn làng khó khăn.

Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, các cô giáo Phạm Thị Thủy và Nguyễn Thị Hà lại cặm cụi bên chiếc máy may đưa từng đường kim tỉ mẩn. Những chiếc khẩu trang vải này sẽ là tấm "khiên chắn" giúp các em học sinh tránh dịch bệnh. Món quà tuy nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa, đặc biệt nó thấm đẫm những giọt mồ hôi của thầy cô.

Cô Phạm Thị Thủy chia sẻ, sau khi có chỉ thị giãn cách xã hội, cô mang vải đã đo đạc, cắt sẵn để về nhà tiện cho việc may khẩu trang. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành việc hướng dẫn học sinh học qua mạng Internet, cô lại tranh thủ ngồi vào bàn may. Với đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, sau 5 tiếng đồng hồ, cô Thủy hoàn thành hơn 100 chiếc khẩu trang, sẵn sàng phát cho học trò.

"Có những hôm bận việc gia đình, tôi cố gắng thức khuya thêm chút xíu, may thêm vài cái khẩu trang để tặng học trò. Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì đây là món quà ý nghĩa. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là công sức của mình không hoài phí khi các học sinh được khỏe mạnh", cô Thủy chia sẻ.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cô Thủy may khẩu trang tại nhà để phát cho học sinh. Ảnh: Đức Huy

Do phải cầm kéo cắt vải trong thời gian dài, đôi bàn tay cô giáo Nguyễn Thị Hà sưng phù, đau nhức. Thế nhưng, khi thấy học sinh nâng niu chiếc khẩu trang một cách trân trọng, biết ơn thì mọi khó khăn, mệt mỏi trong cô dường như tan biến.

"Đa phần các em nhỏ ở trung tâm thị trấn đều được bố mẹ mua khẩu trang cho. Tuy nhiên, các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa không đủ điều kiện để mua. Nhận được những chiếc khẩu trang, các em vui mừng, hạnh phúc lắm. Có em chạy lại ôm chầm lấy thầy cô nhưng phải rất lâu sau đó mới thốt nên lời cảm ơn ngượng nghịu. Tôi hy vọng rằng dịch bệnh nhanh chóng kết thúc để các em học sinh có thể quay trở lại trường học bình thường…", cô Hà bộc bạch.

Không chỉ may khẩu trang phát cho học sinh, thời gian qua, Trường Tiểu học Kim Đồng đã có nhiều việc làm thiết thực để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: Trang bị hệ thống bồn rửa tay nhanh (36 vòi nước rửa tay), nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng, giấy lau tay một lần; trang bị hệ thống thùng rác có nắp đậy ở tất cả các lớp học; phát động giáo viên nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Lê Thị Nhung - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà cho biết, từ ngày 18/3, ngành giáo dục đã phát động phong trào giáo viên may khẩu trang để phát cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với những đơn vị không có máy may thì nhà trường ủng hộ một khoản tiền cho Hội phụ nữ, công đoàn cơ sở của xã để may khẩu trang phát cho học sinh, gia đình nghèo khó. Trong đó, ít nhất mỗi em học sinh có 2 khẩu trang để thay đổi, vệ sinh sau khi đeo.

Dạy học sinh ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều thầy cô ở các trường trên địa bàn tỉnh như: Đăk Hà, Kon Rẫy, TP Kon Tum... đã mua vải về may khẩu trang phát miễn phí cho học sinh, đặc biệt các em có hoàn cảnh khó khăn.

Điều kiện kinh tế của tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số nên người dân chưa có ý thức trước dịch COVID-19. Vì vậy, thầy cô may khẩu trang phát cho các em học sinh và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn là việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân văn. Bên cạnh đó, thông qua những hành động này, các thầy cô cũng dạy cho học sinh có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình cũng như xã hội.

