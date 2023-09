Cãi nhau với bố mẹ về chuyện học hành, cậu bé 11 tuổi bỏ đi, để lại lời nhắn "không ngờ"

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc dấy lên sự việc về những áp lực học tập mà trẻ em ngày nay phải đối mặt. Cụ thể là câu chuyện về một cậu bé 11 tuổi cãi nhau với bố mẹ về chuyện học hành và đã phải bỏ nhà ra đi.

Báo địa phương cho biết cậu bé sống ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cậu bé 11 tuổi đã cãi nhau với bố mẹ về bài tập về nhà. Thế rồi lúc nửa đêm, cậu bỏ đi khỏi nhà sau khi để lại lời nhắn: "Gửi cha mẹ, con sẽ ra ngoài vài ngày (nhiều nhất là 3 ngày) để biết và học hỏi những khó khăn của cuộc sống bên ngoài".

Cậu cũng hứa với bố mẹ rằng sẽ làm bài tập còn thiếu sau khi trở về, và rằng cậu đã giấu điện thoại ở nhà.

Bố mẹ cậu gọi báo cảnh sát vào sáng hôm sau. Theo hình ảnh từ camera an ninh, cậu đã mang theo drap trải giường, lên tàu điện ngầm và tới một trung tâm mua sắm. Cảnh sát đã tìm thấy cậu ở đó.

Một sĩ quan cảnh sát xác nhận cậu bé bỏ nhà đi sau khi tranh cãi với bố mẹ liên quan bài tập về nhà.

Camera ghi lại hình ảnh cậu bé bỏ nhà đi trong đêm, cùng lời nhắn cậu để lại cho bố mẹ.

Theo báo South China Morning Post (SCMP) ngày 23/9, câu chuyện của cậu bé nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trên mạng xã hội, có người khen cậu là "dũng cảm và có tư tưởng độc lập". "Tối đa là 3 ngày, cậu bé có khả năng tự chủ mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi bỏ nhà đi", một người khác viết.

Tuy nhiên, những người khác coi vụ việc là dấu hiệu cho thấy trẻ em Trung Quốc đang phải chịu áp lực phải đạt thành tích xuất sắc ở trường.

Cũng liên quan đến việc phải chịu áp lực từ học hành, năm 2021, tại Trung Quốc, một người đàn ông đã bỏ nhà đi bụi 16 năm vì không tốt nghiêp đại học.

Cụ thể, Công an thành phố Tây An cho biết, khi người đàn ông tên Wang đến xin gia hạn giấy tờ tùy thân, họ phát hiện người đàn ông 39 tuổi này có trên trong danh sách mất tích. Nhà chức trách xác minh thông tin, điều tra lai lịch của Wang và kết nối với gia đình anh ở Sơn Đông.

Wang quỳ xuống xin lỗi mẹ khi bỏ đi 16 năm, hôm 16/11.

Theo điều tra của công an, anh Wang từng là học sinh giỏi thời phổ thông. Năm 2001, anh đỗ Đại học Trường An (Tây An, tỉnh Thiểm Tây), ngôi trường nằm trong top 100 đại học tốt nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, sống xa nhà, sinh viên Wang nghiện trò chơi điện tử và bỏ học. Từ 2005, Wang cắt đứt liên lạc với bố mẹ. Những năm qua, anh làm công việc lặt vặt không cần đăng ký với chính quyền địa phương.

Sau khi điều tra ra thân phận của Wang, cơ quan chức năng giúp anh đoàn tụ với gia đình hôm 16/11/2021. "Tôi xấu hổ vì bỏ học đại học nên không dám nhìn mặt cha mẹ", anh nói lý do với truyền thông.

Có thể thấy, những căng thẳng trong cuộc đua học hành, áp lực cuộc sống đè nặng, vô hình chung đã khiến giới trẻ Trung Quốc không được làm chính mình, khiến họ cảm thấy khó khăn trong cuộc sống.

