Bùi Tiến Dũng gọi vợ là 'kho báu' dịp Dianka đón tuổi 26

Nhân dịp Dianka Zakhidova đón sinh nhật tuổi 26, Bùi Tiến Dũng gửi lời chúc ngọt ngào tới bà xã trên trang cá nhân. Thủ môn gọi vợ là "kho báu của anh" và bày tỏ tình yêu với cô bằng lời nhắn ngắn gọn: "Tình yêu của anh, anh yêu em rất nhiều" kèm biểu tượng trái tim.

Dianka nhí nhảnh trong khoảnh khắc đón tuổi mới.

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, từng theo học Đại học Quốc gia Kiev ở Ukraine, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô đầu quân cho công ty quản lý Mix Models, từng hoạt động ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore.

Người đẹp công khai hẹn hò thủ môn Bùi Tiến Dũng hồi tháng 8/2020. Họ thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, nhanh chóng về ra mắt gia đình hai bên. Ngày 22/5/2022, đôi uyên ương tổ chức đám cưới ở Vũng Tàu, hạn chế khách mời.

Dianka Zakhidova khoe sắc vóc tuổi 26.

Cô từng chia sẻ với Ngôi Sao rằng không có ý định ở Việt Nam lâu dài nhưng từ khi đi diễn, cô dần nhận thấy kiểu mặt baby của bản thân được ưa chuộng. Bên cạnh đó, nhờ gặp được Bùi Tiến Dũng nên cô quyết định xây dựng cuộc sống tại quê hương chồng.

Dianka sinh con trai đầu lòng - bé Danil - năm 2022 tại TP HCM. Quý tử nhà Bùi Tiến Dũng được dạy nói ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Ukraine và Anh. Cậu bé được nhiều người khen khôi ngô, thông minh và tình cảm. Gần đây, Danil tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai và cái đuôi nhỏ.

Vợ chôfng Bùi Tiến Dũng và quý tử Danil.

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, nổi lên từ lứa U19 giành giải tư châu Á 2016, rồi dự FIFA U20 World Cup 2017. Đỉnh cao của thủ môn quê Thanh Hóa là giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 với hàng loạt pha cản phá 11 m ấn tượng. Giai đoạn 2018-2024, Tiến Dũng khoác áo Thanh Hóa, Hà Nội FC, CLB TP HCM (hai lần), CAHN và HAGL. Đầu năm 2025, Tiến Dũng đầu quân cho Đà Nẵng.