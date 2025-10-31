Bức ảnh bé sơ sinh ở vùng lũ khiến nhiều người thốt lên: 'Thương quá!'

Sáng 31/10, mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến các xã, phường khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh bị ngập lụt.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 250 hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu tại phường Vũng Áng, xã Kỳ Xuân, xã Kỳ Thượng, phường Hoành Sơn... Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt, như tại phường Hải Ninh (ngập 6 tuyến, dài 4,2km), phường Vũng Áng (ngập 5 tuyến, dài 2km), xã Kỳ Xuân (ngập 8 tuyến).

Công an phường Vũng Áng hỗ trợ đưa trẻ sơ sinh cùng gia đình ra khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Vũng Áng thông tin, mưa lớn khiến nhiều thôn ở địa bàn ngập sâu. Lực lượng công an, quân sự đang có mặt ở các vị trí ngập để sơ tán bà con đến nơi an toàn.

Đặc biệt, lực lượng công an phường đã kịp thời hỗ trợ đưa một trẻ sơ sinh cùng gia đình ra khỏi khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Em bé vẫn còn ngủ, thương quá!" - nhiều người đã bình luận trước hình ảnh này.

Nước lũ gây ngập nhà dân ở phường Vũng Áng. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, trong sáng nay, hồ Cơn Trè (thuộc phường Vũng Áng) có dung tích khoảng 2.000m3 xuất hiện 1 điểm sạt lở, khiến nước thấm từ trong hồ ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho dân cư ở khu vực hạ du.

Nắm bắt thông tin, UBND phường Vũng Áng đã huy động lực lượng để gia cố tại vị trí sạt lở.

Nước ngập nhà dân ở phường Vũng Áng, các lực lượng sơ tán bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng cõng dân qua khu vực bị ngập sâu. Ảnh: CTV

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã Đồng - Trung nối từ cao tốc Bắc - Nam xuống QL1A (đoạn qua địa phận xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường.

Sạt lở khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, đoạn đường ven biển giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị chia cắt hoàn toàn.

Tuyến đường ven biển khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh xảy ra sạt lở, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Ảnh: CTV

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho hay từ ngày 21/10, đơn vị đã bắt đầu điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu.

Với tình hình dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 30/10 đến ngày 3/11, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông La lên trên mức BĐ1.