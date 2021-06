BTV Hà My tiết lộ về ông xã "nổi tiếng hơn nhiều" và màn cầu hôn trên máy bay

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 14:27 PM (GMT+7)

Từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và hiện là MC-BTV của VTV nhưng Hà My khẳng định độ nổi tiếng của ông xã hơn cô rất nhiều.

Hà My nhận lời cầu hôn của bạn trai trên máy bay.

Mới đây, người đẹp Phạm Ngọc Hà My hạnh phúc chia sẻ hình ảnh khi được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên máy bay. Theo đó, bạn trai của Hà My là CEO Hùng Đinh (tên đầy đủ là Đinh Viết Hùng), quê Nghệ An. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện với Hà My dưới đây:

Cầu hôn trên máy bay, dù không có nến, có hoa nhưng chắc hẳn cảm xúc cũng rất đặc biệt đúng không?

Cầu hôn ở trên máy bay có lẽ em mới chỉ xem ở trên phim Mỹ mà chưa từng thấy ở Việt Nam, thế nên đó là điều em cảm thấy rất đặc biệt và có cảm giác mình như nhân vật chính trong một bộ phim nào đó vậy. Qua đây, My muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các tiếp viên cũng như phi hành đoàn đã hỗ trợ trong buổi cầu hôn đó.

My biết rằng, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay mà tổ chức một sự kiện như vậy không hề đơn giản. Chúng mình đã cố gắng giữ an toàn phòng chống dịch ngay cả trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Chưa thể tổ chức đám cưới nhưng Hà My muốn hôn lễ của mình diễn ra như thế nào?

Hiện tại, My và bạn trai chưa thể tổ chức đám cưới và có lẽ phải chờ xem diễn biến dịch thế nào mới đi đến quyết định cuối cùng. My vẫn mơ ước về một đám cưới ngoài trời nhưng đơn giản thôi. Đám cưới của My sẽ có gia đình, người thân và bạn bè thân thiết. My muốn tổ chức hôn lễ đơn giản nhưng ấm áp chứ không quá rình rang và đông người.

Ấn tượng đầu tiên của Hà My khi gặp bạn trai là gì?

Ấn tượng đầu tiên của My khi gặp anh Hùng là dù anh tài năng và thành công trong sự nghiệp nhưng lại rất thân thiện với mọi người. Anh ấy rất quan tâm và hỏi han từng người một mà không phân biệt đó là ai, làm gì, có công việc chưa hay mới bắt đầu khởi nghiệp. Điều đó thực sự đã khiến em cảm mến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Quen nhau bao lâu thì hai bạn chính thức hẹn hò?

Chúng em có thời gian làm bạn rất lâu trước khi có những buổi hẹn hò riêng. Có thể nói trước khi là người yêu thì chúng em giống như là bạn bè thân và là tri kỉ của nhau.

Theo chia sẻ từ Hà My, bạn trai cô quê ở Nghệ An, là giám đốc một công ty kinh doanh. Giữa rất nhiều những người đàn ông theo đuổi mình, điều gì ở Hùng khiến Hà My quyết định đó sẽ là người gắn bó với mình trong suốt hành trình về sau?

Điều quyết định khiến chúng em muốn “về chung một nhà” là cả hai có thể trò chuyện, tâm sự như hai người bạn. Em từng xem rất nhiều bộ phim và nghe nhiều người nói rằng: Trước khi là một người yêu, người chồng thì nên là một người bạn đã. Đó cũng là mong muốn được sẻ chia, được hiểu và được cảm thông cho nhau trước khi tiến đến tình yêu hay hôn nhân. Chỉ có như vậy, mối quan hệ ấy mới bền vững và lâu dài.

Em nhìn thấy điều đó ở anh Hùng. Với anh ấy, em vừa có sự tôn trọng, nể phục nhưng cũng rất đồng điệu về tâm hồn. Chúng em có thể nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán. Đó là điều em cảm thấy hài lòng và thích thú nhất.

Nếu dùng từ “Trai tài- gái sắc” với hai bạn, tôi nghĩ là chưa đủ bởi Hà My cũng không hề kém cạnh khi liên tục gặt hái thành tựu trong công việc. Tuy nhiên, Hà My vẫn luôn tự nhận mình lép vế hơn trước ông xã thì phải?

Đương nhiên là em lép vế hơn ông xã rồi. Bởi anh Hùng là người đi đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp về công nghệ ở nước ta. Lúc đầu khi mới quen, em không hề biết anh ấy là người thế nào, đạt được thành tựu ra sao. Anh ấy cũng rất khiêm tốn và không bao giờ nói về bản thân cho tới khi em tự tìm hiểu được. Em cảm thấy quý mến và càng trân trọng anh ấy hơn.

Bật mí câu chuyện vui là trước đây, em từng có một mong ước là được đồng hành với một người xuất hiện trên tạp chí Forbes. Em không ngờ là anh Hùng từng xuất hiện trên tạp chí Forbes từ khi chưa đầy 30 tuổi. Hoá ra, em đã đạt được tâm nguyện của mình mà không hề có chủ đích. Trong tương lai, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đồng hành và hỗ trợ anh ấy trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Được biết đến từ một nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump, Phạm Ngọc Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và đến thời điểm hiện tại là BTV của VTV - người thổi hồn cho các bản tin kinh tế- tài chính với tên gọi Money Weekly. Là một người đẹp của cuộc thi HHVN lại là một BTV của VTV nhưng Hà My cho rằng độ “nổi tiếng” của mình vẫn thua xa ông xã, vì sao vậy?

Có thể nói, độ nổi tiếng của anh Hùng hơn em rất nhiều. Em nổi tiếng vì nghị lực giảm cân để tham gia một cuộc thi nhan sắc, em nỗ lực để khẳng định khả năng của bản thân nhưng nó cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Còn anh Hùng rất nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp. Rất nhiều bạn bè của em thần tượng anh Hùng, ngay cả bản thân em cũng vậy. Đó cũng là mục tiêu để em phấn đấu và cố gắng trong tương lai.

Anh ấy là một doanh nhân, Hà My là một MC-BTV đều bận rộn. Hà My có lo ngại cả hai sẽ ít thời gian cho nhau và cho gia đình?

Chắc chắn, chúng em sẽ rất bận rộn và ít có thời gian cho gia đình cũng như con cái sau này nữa. Tuy nhiên, cả em và anh Hùng đều thống nhất không ưu tiên thứ khác ngoài đối phương và gia đình. Không quan trọng chúng ta có bao nhiêu thời gian dành cho nhau mà thời gian nào ở bên nhau phải thật trọn vẹn. Gia đình vẫn là giá trị cốt lõi nhất và cần được quan tâm, trân trọng hơn cả.

Cảm ơn Hà My về cuộc trò chuyện này!

