Bỏ 900.000 đồng mua gối, cô gái sốc nặng khi mở ra thấy thứ “rùng mình” bên trong

Một người phụ nữ ở Thâm Quyến, Trung Quốc chia sẻ câu chuyện mua hàng online trên mạng và nhận cái kết "đắng".

Cụ thể, một phụ nữ tố cáo chiếc gối cô mua qua mạng chứa hàng ngàn côn trùng sống bên trong. Sản phẩm được quảng cáo tốt cho sức khỏe, có giá 239 Nhân Dân Tệ (khoảng 900.000 đồng).

Theo Khaosod, người phụ nữ cho biết cô phát hiện côn trùng nhỏ bò trên chăn ga sau một thời gian sử dụng chiếc gối mới. Nghi ngờ, cô đã rạch gối để kiểm tra và choáng váng khi nhìn thấy các côn trùng li ti đang sinh sôi bên trong lõi gối.

"Tôi rất sạch sẽ, thường xuyên phơi gối và thay vỏ gối. Không thể có chuyện tôi dùng sai cách khiến côn trùng xuất hiện. Rõ ràng trứng đã có sẵn trong gối", cô khẳng định.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, phản hồi nhận được khiến cô càng bức xúc.

Phía bán hàng cho rằng sản phẩm đã được "khử trùng ở nhiệt độ cao trước khi xuất xưởng", đồng thời nhấn mạnh rằng gối làm từ kiều mạch rất dễ bị ẩm nếu tiếp xúc với tóc ướt hoặc môi trường thiếu thông thoáng.

Đại diện cửa hàng khẳng định "sản phẩm không có vấn đề", từ chối hoàn tiền và quy trách nhiệm cho khách "không bảo dưỡng thường xuyên".

Không đồng tình với lời giải thích, người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại lên nền tảng bảo vệ người tiêu dùng Black Cat Complaints, đồng thời cho biết sẽ gửi đơn tiếp lên cơ quan quản lý thị trường.

Khi câu chuyện được chia sẻ, đã gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nó thật đáng sợ và tiết lộ rằng họ đã gặp phải vấn đề tương tự với những chiếc gối làm từ vật liệu tự nhiên.

Một số người bày tỏ nếu quy trình khử trùng đạt tiêu chuẩn, "trứng côn trùng đã không nở", và do đó không nên là lỗi của khách hàng...

Nhiều người khuyên rằng người tiêu dùng nên chuyển sang sử dụng gối cao su để hạn chế nguy cơ côn trùng xâm nhập. Một số khác chia sẻ kinh nghiệm sử dụng gối kiều mạch, cho rằng nên phơi gối thường xuyên dưới nắng hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng ở nhiệt độ phù hợp để tiêu diệt trứng côn trùng và mạt bụi.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, nền tảng Black Cat Complaints đưa ra khuyến cáo chung: người dùng nên giặt và phơi khô vỏ gối thường xuyên, đồng thời phơi nắng lõi gối định kỳ để hạn chế côn trùng sinh sôi.

Các chuyên gia tiêu dùng cũng nhấn mạnh rằng dù chất liệu tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được bảo quản đúng cách.

Sự việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xem xét, trong bối cảnh khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng tại Trung Quốc.