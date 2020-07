Biết bạn gái từng mang bầu với người yêu cũ, chàng trai sốc nhưng vẫn có quyết định đặc biệt

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 15:43 PM (GMT+7)

Hỏi “Sao em ngủ trưa nhiều thế?”, chàng trai phát hiện sự thật của cô đồng nghiệp và cái kết bất ngờ.

Cặp đôi từng rất ghét nhau nhưng lại thành đôi bất chấp hoàn cảnh éo le

Một cô gái có quá khứ lỡ làng thường rất khép mình. Chỉ khi gặp được người đàn ông đủ bao dung, đủ chân thành, sẵn sàng thấu hiểu cho mình, họ mới mở lòng.

Hà My (25 tuổi) là một cô gái như vậy. Cô gặp người chồng hiện tại – Văn Lộc (27 tuổi, trưởng phòng kinh doanh, quê Ninh Bình, hiện sống tại TP.HCM) khi làm chung công ty. Ấn tượng ban đầu của họ về nhau rất xấu xí, Văn Lộc thấy Hà My không xinh gái, béo mập lại ngủ trưa rất nhiều. Còn Hà My thấy Văn Lộc quá vồ vập trong cách giao tiếp, trong khi cô lại là người ít nói, sống nội tâm.

Mặc dù vậy, chỉ một câu hỏi: “Sao em ngủ trưa nhiều thế?” của Văn Lộc mà cặp đôi nên duyên.

“Thời điểm đó, em có chuyện buồn. Anh ấy hỏi em sao buổi trưa ngủ nhiều, mắt thì thâm quầng. Em mới nói, em vừa chia tay bồ. Anh ấy hỏi em muốn ăn gì, uống gì để anh ấy mua, rồi chiều tới chờ em về chung. Sau này nói chuyện nhiều hơn, cả hai bắt đầu có cảm tình với nhau”, Hà My kể.

Hà My có quá khứ lỡ làng

Tìm hiểu nhau vỏn vẹn 8 ngày, cặp đôi đã rủ nhau đi Vũng Tàu du lịch và đó là đêm gần gũi đầu tiên của cả hai. Nhưng trước đó 1 ngày, Văn Lộc được biết quá khứ đặc biệt của Hà My. Cô từng lỡ có bầu với bạn trai, từng lấy chồng, sinh con nhưng do không hợp với gia đình chồng nên ly hôn. Con đầu lòng của cô đã 5 tuổi và hiện sống cùng ông bà nội.

Văn Lộc sốc khi biết điều này nhưng ngay sau đó bình tâm lại và có quyết định cuối cùng cho cả hai.

“Ban đầu em không tin, tưởng cô ấy nói đùa nhưng sau kiểm chứng lại thì là thật. Em cũng không chê trách gì cả. Với người phụ nữ như vậy, mình là người đàn ông, mình che chở được phần nào thì che chở”, Văn Lộc tâm sự.

May mắn là gia đình Văn Lộc không hề nặng nề hay định kiến về vấn đề này. Họ chào đón và rất yêu quý Hà My.

Văn Lộc sẵn sàng bao dung và thấu hiểu cho Hà My

Sau 2 năm tìm hiểu, cặp đôi “về chung một nhà”. Họ cũng có khoảng thời gian “vỡ mộng” khi phát hiện ra tật xấu của nhau. Hà My kể, Văn Lộc mê hút thuốc lá, thích nhậu nhẹt, lầy lội... Đổi lại, anh lại là người chồng chăm chỉ, thường xuyên phụ vợ nấu cơm, rửa bát, làm việc. Anh cũng biết nên nhậu nhẹt vào thời điểm nào thì phù hợp chứ không hề bê tha.

Tới lượt mình, Văn Lộc ngậm ngùi: “Vợ em rất nhiều tật xấu”. Lộc kể, Hà My hay giận dỗi, chuyện bé xé ra to, hay suy diễn và nóng tính, mỗi khi giận chồng, cô thường chui xuống gầm giường ngủ. Điều duy nhất anh mong muốn vợ thay đổi là bớt nóng tính và suy nghĩ kỹ trước khi làm.

Nguồn: http://danviet.vn/biet-ban-gai-tung-mang-bau-voi-nguoi-yeu-cu-chang-trai-soc-nhung-van-co-quyet-...Nguồn: http://danviet.vn/biet-ban-gai-tung-mang-bau-voi-nguoi-yeu-cu-chang-trai-soc-nhung-van-co-quyet-dinh-dac-biet-5020207715442274.htm