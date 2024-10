Bị nội y rơi vào đầu, nam doanh nhân phản ứng gây tranh cãi

Người phụ nữ bị đối phương lôi kéo, đòi báo cảnh sát.

Sự cố hy hữu xảy ra tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một phụ nữ trẻ phơi đồ trên ban công, chẳng may do gió to chiếc quần nội y của cô bị thổi bay, vô tình rơi trúng đầu một người đàn ông. Người đàn ông này cảm thấy bị xúc phạm và lập tức đòi kéo người phụ nữ đi báo cảnh sát, dẫn đến cuộc tranh cãi gây chú ý.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi người phụ nữ vừa tắm giặt xong và đang phơi đồ trên ban công. Không ngờ, cơn gió mạnh thổi tới, cuốn bay chiếc quần nội y của cô đáp ngay vào đầu một người đàn ông mặc áo trắng đứng ở tầng dưới. Ban đầu, người đàn ông cảm thấy bối rối khi vật lạ ướt sũng rơi vào đầu thế nhưng khi nhận ra đó là đồ lót nữ, anh lập tức cảm thấy bị xúc phạm và trở nên giận dữ.

Người phụ nữ thấy vậy nhanh chóng chạy xuống lầu để giải thích tình huống, lúc này tóc cô vẫn còn ướt và đi dép lê. Tuy nhiên, người đàn ông không kiềm chế được cơn giận và giữ chặt người phụ nữ, yêu cầu báo cảnh sát, mặc cho người phụ nữ cầu xin "Anh thả tôi ra đi!". Hai người tranh chấp trước sự chứng kiến của nhiều người qua đường, gây ra sự chú ý lớn.

Sau đó một người ở Ôn Châu tiết lộ rằng việc đồ lót rơi trúng người được xem là một điều đại kiêng kỵ, đặc biệt đối với các thương nhân, doanh nhân. Điều này có thể lý giải tại sao người đàn ông phản ứng dữ dội như vậy, anh là một doanh nhân và cảm thấy việc bị đồ lót rơi trúng người vô cùng xui xẻo, ảnh hưởng đến công việc làm ăn kinh doanh của mình.

Sau khi vụ việc lan truyền, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bất bình trước phản ứng của người đàn ông. Họ cho rằng sự việc chỉ là tai nạn, người phụ nữ không cố ý, không đáng để làm lớn chuyện. "Chuyện nhỏ mà làm quá", "Người ta không cố ý, chỉ là sự cố thôi", "Mê tín thật đấy, tư tưởng thời phong kiến vẫn còn tồn tại sao?", " Người Ôn Châu vẫn dừng lại ở thời nhà Thanh à", "Làm ăn kinh doanh mà sợ hãi vài thứ nhỏ như thế, sao phất lên được?"..., cư dân mạng xôn xao bình luận.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]