Bị đồn là “tiểu tam” cướp chồng Xoài Non, hot girl lai Việt – Mỹ nói gì?

Sunna và Xoài Non chơi thân với nhau nhiều năm

Sunna (tên thật là Trần Nhật Anh, sinh năm 2002) và Xoài Non (tên thật là Phạm Trang, sinh năm 2002) là cặp bạn thân nổi tiếng trong giới trẻ Việt. Một người là “bông hồng lai” Việt – Mỹ sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, một người dù là gái Việt 100% vẫn thường xuyên bị nhầm là “hot girl lai” bởi mang vẻ đẹp phóng khoáng, cả hai đã có 7 năm thân thiết bên nhau.

Mới đây, Sunna bất ngờ bị kéo vào tin đồn ly hôn của cô bạn thân. Trong một clip quay lại cảnh "hot girl lai" cùng vợ chồng Xoài Non – Xemesis đi ăn tại một nhà hàng ở Hà Nội, dân mạng soi được khoảnh khắc Sunna ngồi giữa hai vợ chồng. Vì quán ăn khá ồn, Xemesis phải ghé sát tai Sunna trò chuyện, trong khi đó Xoài Non chỉ tập trung ăn uống mà không để ý quá nhiều.

Khoảnh khắc khiến Sunna bị đồn là "trà xanh"

Một vài diễn đàn xã hội đã đăng tải đoạn clip này kèm theo tin đồn Sunna là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Xoài Non. Bên cạnh đó, một số người để lại bình luận không đồng tình với vị trí ngồi, cho rằng Sunna không nên ngồi chen giữa vợ chồng bạn thân như vậy.

Ngay sau đó, Sunna đã có dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Cô viết: “Ngủ dậy cái thành tiểu tam, trà xanh. Cộng đồng mạng ảo thật đấy”. Cô nàng ngầm xác nhận, tin đồn trở thành “tiểu tam” cướp chồng là sai sự thật.

Trò chuyện với chúng tôi, “hot girl lai Việt – Mỹ” chính thức phủ nhận tin đồn này. Sunna nói: “Mình thực sự mắc cười. Tự nhiên bị nhỏ nào đó cắt clip đúng đoạn ngồi chen giữa Xoài và Xemesis, sau đó đăng lên với tin đồn vớ vẩn, khiến mình bị dân mạng chửi quá trời”.

Vợ chồng Xoài Non trong tiệc sinh nhật Sunna

Sunna cho hay, trong clip là dịp cô cùng vợ chồng Xoài Non và nhóm bạn đi ăn từ năm 2022. Ban đầu, vợ chồng Xoài Non ngồi cạnh nhau nhưng khi nhóm bạn đến đông đủ, Xemesis chuyển sang bàn khác để nhậu cùng hội anh em. Sau một hồi ăn uống, mọi người đổi chỗ liên tục để giao lưu, trò chuyện nên khoảnh khắc Sunna ngồi giữa vợ chồng Xoài Non chỉ là chuyện ngẫu nhiên.

“Mình bất ngờ khi một sự kiện diễn ra cách đây 2 năm, giờ bị đào lại với mục đích không hay như vậy”, Sunna nói.

Sunna và Xoài Non vẫn thường xuyên đăng ảnh thân thiết với nhau

Sunna và Xoài Non đã có 7 năm chơi thân với nhau, luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, công việc, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Sunna rất trân trọng tình bạn này.

Người đẹp lai Việt – Mỹ hiện sống tại TP.HCM. Cô nàng vừa làm mẫu ảnh vừa livestream bán hàng.

Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, Sunna cùng con gái có cuộc sống mới vui vẻ, tự do. Giờ đây, cô nàng tập trung làm việc kiếm tiền lo cho con và cùng con tận hưởng cuộc sống.

Sau khi ly hôn, Sunna có cuộc sống mới vui vẻ, tự do.

