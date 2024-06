Giữa tâm bão ly hôn, Xoài Non lên tiếng tin đồn đào mỏ

Những ngày qua, câu chuyện về cuộc hôn nhân của Xemesis và Xoài Non đang có dấu hiệu tan vỡ khiến rất nhiều người quan tâm. Câu chuyện bắt đầu được chú ý khi có người phát hiện thấy Xemesis không follow trang mạng xã hội của vợ mình.

Nhiều người đặt ra nghi vấn, liệu có phải rằng do cưới nhau đã lâu nhưng cặp đôi này vẫn chưa có em bé nên đây là nguyên nhân dẫn đến sợ tan vỡ.

So lại về mốc thời gian, nhiều người tinh ý rằng vào giữa năm 2023, trong một số postcard với Ngọc Thanh Tâm, Xoài Non đã có những trải lòng khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi về một cuộc hôn nhân "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" như bề ngoài.

Xoài Non chia sẻ trong postcard của Ngọc Thanh Tâm.

Từ đầu Xoài Non đã biết trên mạng hay nói Xemesis là bad boy nên cho rằng mối quan hệ với nam streamer chỉ là anh em trong nghề. Nhưng khoảng 3 tháng sau khi yêu nhau, cô đã xác định Xemesis chính là chồng của mình.

Cô cũng tiết lộ cô cũng từng bày tỏ sự khó chịu khi thấy nam streamer thân thiết quá mức với người con gái khác trong khi quen cô. Tuy nhiên Nghiêm Anh Hiếu đã nói rằng yêu nhau phải có sự tin tưởng và cho cô sự lựa chọn: hoặc là tin, hoặc là chia tay. Và cô đã chọn vế đầu tiên.

Cô nàng cũng khẳng định khoảng cách 13 tuổi giữa cô và chồng cũng là một vấn đề. Xoài Non tâm sự: “Vì em bé thua Hiếu 13 tuổi lận nên trong đầu Hiếu luôn mặc định em còn quá nhỏ để làm đúng nên hay mặc định là em sai. Đôi khi em cũng sai thật nhưng Hiếu thì luôn nghĩ là em sai”.

Về chuyện con cái, Xoài Non chia sẻ rằng lúc mới cưới xong thì muốn có em bé ngay nhưng chưa may mắn có được nên dồn sức theo đuổi đam mê diễn xuất. Đến thời điểm quay podcast Xoài Non lại mong muốn có em bé và có kế hoạch thực hiện IVF. Xemesis dù thích trẻ con nhưng không gây áp lực lên vợ kiểu: “Em đẻ đi, em đẻ đi” mà chỉ nói nhỏ: “Ba mẹ kêu đẻ rồi kìa”.

Nhiều người cho rằng dù nói vậy nhưng bản thân chồng và gia đình chồng Xoài Non đều mong muốn có con, có cháu.

Xoài Non lộ dấu hiệu mệt mỏi, thiếu tinh thần trong livestream gần đây.

Cô nàng hơi hợt trong phiên trực tiếp.

Trước loạt tin đồn tan vỡ gần đây, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Xoài, tuy nhiên cũng nhiều người đã để lại những bình luận ác ý lên trang cá nhân của cô như: "Thôi giờ ly hôn thì cũng được khơ khớ tài sản rồi còn gì", "không tài cán gì, dựa vào nhan sắc lấy chồng thiếu gia, tiêu tiền của người ta thì phải chấp nhận thôi".

Trước những lời buộc tội "đào mỏ", Xoài Non đã thẳng thắn đáp trả trên trang cá nhân: "21 năm cuộc đời chưa bao giờ ngửa tay xin tiền ai ngoài bố mẹ ruột. Trong khi mỗi ngày đều phải đi làm để tự lo cho bản thân và gia đình vậy mà lúc nào cũng bị mang danh ăn bám và đào mỏ. Cũng là con người với nhau sao ác với nhau quá trời. Thêu dệt những câu chuyện đọc xong chỉ thấy sao mà đáng sợ".

Xoài Non đáp trả trên trang cá nhân.

Xoài Non kết hôn cùng Xemesis năm 2021. Đám cưới của cặp đôi vô cùng hoành tráng với mức đầu tư khủng. Trước những tin đồn hôn nhân tan vỡ gần đây, cả Xoài Non và Xemesis chưa có lên tiếng chính thức.

