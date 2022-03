Bé gái miêu tả anh trai hay chém gió, IQ cao hơn cả Einstein khiến dân mạng cười ngất



Dưới ngòi bút của em gái, hình ảnh anh trai hiện lên vô cùng bá đạo khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt.

Tập làm văn là môn học mà bất cứ ai cũng phải trải qua trong suốt 12 năm đi học. Môn học giúp rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Việt, kích thích trí sáng tạo, khơi dậy cảm hứng văn học này đôi khi khiến giáo viên và phụ huynh không thể nhịn cười nổi nếu vô tình đọc một bài tập "bá đạo" mà trẻ con thực hiện.

Mới đây, dân mạng được dịp cười ra nước mắt trước một bài văn miêu tả anh trai của một cô bé tiểu học.

Nguyên văn bài làm như sau:

"Trong gia đình của em có ông, mẹ, bố, anh chị, em. Nhưng anh là người hay chỉ em làm bài tập, bênh vực em nhất. Anh của em đẹp trai lắm! Thân hình anh cao ráo. Tóc anh ngắn và đen bóng vì anh là con trai mà. Chân mày đậm, sắc nhọn, Khuôn mặt anh hình trái xoan. Mắt có màu đen tuyền, mũi cao, trông thanh tú lắm. Khi anh cười thì để lộ hàm răng trắng buốt và ngay tăm tắp. Tay anh và da của anh trắng hồng, tay to và dài. Chân của anh để lại một số vết sẹo do bị gãy chân. Bàn chân anh rất to, chắc là di truyền từ bố của em.

Anh của em hiền lắm. Lúc em còn bé, hay bị chị bắt nạt thì anh lúc nào cũng bênh em. Em bị chị đánh thì anh cũng là người đánh lại chị. Cũng vì em mà hai người lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau. Vì quen đánh nhau với anh nên chị lúc nào cũng gây sự đánh với anh. Có rất nhiều lúc chị nói nhảm, chém gió với anh em.

Nếu có bài nào khó thì anh luôn chỉ em từng chi tiết để em hiểu rõ hơn. Anh của em nay đã hai mươi tuổi, hơn em mười tuổi. Anh đã là sinh viên trường đại học năm hai hay năm ba gì đó. Chỉ số thông minh của anh là 217. Anh thường hay đi học rồi ở nhà trọ. Thường thì mấy tuần, khoảng từ 3-4 tuần hoặc ngày lễ thì anh lại về nhà chơi. Anh học bên thành phố Hồ Chí Minh nên rất lâu mới về nhà. Em rất yêu quý anh của em. Anh rất quan tâm đến em và chỉ em làm những bài toán khó. Anh còn chơi với em nên em rất mến người anh này".

Bài văn sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đau số đều cho rằng, dù sự tưởng tượng hơi "quá đà" nhưng lại thể hiện sâu sắc tình cảm mà cô em gái dành cho anh trai của mình.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Có đứa em đáng đồng tiền bát gạo!"; "Đọc xong tự nhiên muốn có anh trai ghê!"; "Chỉ số IQ của anh trai cao hơn cả Albert Einstein và Isaac Newton luôn kìa"; "Không biết người anh này có thể nhận thêm 1 cô em gái nữa không?".

