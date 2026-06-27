Bé 3 tuổi tử vong vì chấy rận sau khi bị bố mẹ bỏ bê trong nhà đầy rác

Tại phiên tòa tuyên án hôm 22/6, Matthew và Samantha Dylewski đã nhận tội ngộ sát do sơ suất, dẫn đến cái chết của con gái Joycelynn vào năm 2025, theo CBS 6, WNYT và News10 ABC. Mỗi người bị tuyên mức án tù tối đa từ 16 tháng đến 4 năm.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Saratoga bắt đầu điều tra vụ việc sau khi nhận được tin báo vào tháng 2 năm ngoái rằng bé Joycelynn không thể thở được, theo CBS 6. Bé được đưa tới bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Theo tuyên bố của Thượng nghị sĩ bang New York Jim Tedisco, cái chết của Joycelynn sau đó được cơ quan cảnh sát xác định là một vụ giết người do những biến chứng từ tình trạng "bị bỏ bê nghiêm trọng trong thời gian dài và cấp tính".

Bé Joycelynn qua đời năm 2025 sau thời gian dài bị bố mẹ bỏ bê. Ảnh: New York State Senate

Các nhà điều tra cho biết bé Joycelynn được phát hiện trong tình trạng tóc bết rối nghiêm trọng và sống trong môi trường mất vệ sinh. Em bị chấy rận ký sinh nặng nhưng không được điều trị trong nhiều tuần, thậm chí có thể nhiều tháng, dẫn đến thiếu máu. Điều này đã khiến tim và các cơ quan nội tạng khác của Joycelynn bị tổn thương.

Các điều tra viên cũng phát hiện răng của Joycelynn bị sâu nghiêm trọng và em không được chăm sóc y tế trong 10 tháng trước khi qua đời. Ngoài ra, giới chức cho biết trong cơ thể bé có chứa thuốc kê đơn clonidine (một loại thuốc huyết áp), dù loại thuốc này không được chỉ định cho em sử dụng.

Theo tuyên bố, thẩm phán phụ trách vụ án mô tả ngôi nhà nơi Joycelynn sống trước khi qua đời ngập rác và có điều kiện "tồi tệ, không phù hợp để bất kỳ đứa trẻ nào sinh sống".

Điều kiện sống bẩn thỉu của bé Joycelynn trước khi qua đời. Ảnh: Phoenix Property Maintenance

Matthew và Samantha đã bị bắt và ban đầu bị truy tố với nhiều tội danh gây nguy hiểm cho phúc lợi của trẻ em, theo News10. Tuy nhiên, các cáo buộc này sau đó đã được hủy bỏ. Ngoài Joycelynn, cặp vợ chồng còn có bốn người con khác.

Tại phiên tòa hôm 22/6, Matthew nói: "Đến bây giờ, tôi vẫn ước người chết là tôi".

Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh trách nhiệm của hai bị cáo trong việc chăm sóc và bảo vệ con gái mình. WNYT dẫn lại lời thẩm phán nói rằng: "Được làm cha mẹ là một món quà. Trách nhiệm lớn nhất của các bạn là giữ cho con được an toàn".

Thượng nghị sĩ Jim Tedisco cùng nhiều nghị sĩ địa phương hiện kêu gọi ban hành một đạo luật mới mang tên "Luật Joycelynn", theo đó nâng mức án tối đa đối với những người bị kết tội ngộ sát do cẩu thả khiến trẻ em tử vong lên từ 20 năm tù đến tù chung thân.