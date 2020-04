Bất ngờ với bộ phận trên cơ thể đàn ông khiến phụ nữ bị "hạ gục" từ cái nhìn đầu tiên

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 12:30 PM (GMT+7)

Đấng mày râu sẽ không ngờ chỗ này của họ lại thu hút sự chú ý của người khác phái đến thế.

Đàn ông thường được cho là luôn bị hút mắt vào vòng một, vòng ba hay đôi môi, cặp đùi của phụ nữ. Nhưng các chị em lại ít khi cho biết những phần nào trên cơ thể phái mạnh được họ chú ý nhất, nên những điều họ tiết lộ dưới đây có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Cánh tay

Cánh tay một người đàn ông mang đến cho người phụ nữ nhiều thông tin đáng quan tâm về con người anh ta, chẳng hạn như:

- Cánh tay cơ bắp: Họ thích tập thể thao và họ có thể có những vùng cơ thể khác cũng cuồn cuộn các thớ cơ mà bạn có thể sẽ được khám phá.

- Cánh tay nhiều lông: Hẳn ngực anh ta cũng rậm rạp.

- Cánh tay nhão và không có cơ bắp: Có lẽ cả cơ thể anh chàng cũng chảy nhão như vậy.

"Tôi đặc biệt thích vùng cơ thể này khi một anh chàng mặc chiếc áo sơ mi dài tay và để những thớ cơ rắn chắc hằn lên trong lớp áo. Điều này thực sự hấp dẫn và kích thích", Mary Jo Fay, diễn giả, chuyên gia về tình yêu, các mối quan hệ bày tỏ.

Vai

Nếu được hỏi đâu là bộ phận cơ thể khiến người ta nghĩ đến sự vững chãi, sự dựa dẫm của phái yếu đối với người đàn ông của họ, thì câu trả lời đa phần chính là bờ vai. Một bờ vai rộng luôn luôn thu hút phụ nữ:

"Tôi thích ngắm nhìn bờ vai của người yêu. Mỗi khi tôi chạm tay vào vai anh ấy, tôi có cảm giác bị kích thích vô cùng" - một phụ nữ chia sẻ.

Khuôn mặt

Một chàng trai lạnh lùng lại thường thu hút chị em, bởi họ nghĩ người này nam tính, quyết đoán. Một chàng trai hay cười, hài hước sẽ thu hút được vô số các cô nàng và họ chỉ cần nhìn những nếp nhăn nhỏ quanh mắt đã biết đó là anh chàng vui tính hay không.

Nụ cười rạng rỡ thể hiện sự tự tin, sôi nổi, tràn đầy năng lượng của một người đàn ông và điều đó gây ấn tượng mạnh với chị em.

Mông

Những người phụ nữ thừa nhận rằng họ thích nhìn mông của đàn ông, đặc biệt là vòng mông càng căng đầy, càng "thiêu đốt" ánh mắt của họ nhiều hơn. Trong số đó, hình mẫu lý tưởng được đưa ra nhiều nhất chính là vòng mông của tài tử Brad Pitt.

Thân mình

Dù bạn có thân mình 6 múi hay sồ sề bụng bia thì chắc chắn có điều gì đó khiến phụ nữ chú ý tới vùng ngực bụng của bạn.

"Đó có thể là do cảm giác ấm áp của vùng cơ thể này mang lại nhưng nó cũng liên quan tới sự thân mật với các đụng chạm lên một bộ phận cơ thể để dành riêng cho người gần gũi nhất với mình. Hầu hết các vùng cơ thể khác của bạn đều có thể được chú ý nơi công cộng - bạn bắt tay hằng ngày, choàng cánh tay lên những người thân thiết và thậm chí vài chiến hữu có thể vỗ mông bạn trong một trận bóng hay trò chơi chung nào đó - nhưng việc để bàn tay một người phụ nữ đụng chạm vào vùng ngực bụng của bạn thì thường chỉ dành riêng trong những lần thân mật nhất", tiến sĩ Jess, chuyên gia về tình dục học, phân tích.

Mùi hương

Mùi mồ hôi của đàn ông là một trong những điều có sức hấp dẫn đặc biệt lớn đối với phụ nữ. Tuy nhiên, đừng đi quá xa…., vì cơ thể bốc mùi khó chịu lại mang đến điều ngược lại.

Ngoài ra, anh em cũng đừng nên xịt một loại nước hoa đậm đặc vì đây không phải là một cách thông minh để quyến rũ chị em, nhất là khi chưa biết nàng có thích một người đàn ông xịt nước hoa hay không, yêu thích mùi hương gì.

Hãy tạo ấn tượng bằng cách tắm rửa sạch sẽ trước khi đến gặp nàng, để mùi hương tự nhiên của cơ thể hòa cùng chút thoang thoảng hương thơm của dầu gội, kem cạo râu… nói lên con người và tính cách của chính mình.

Bàn tay

Bàn tay nam giới tại sao lại hấp dẫn chị em? Phụ nữ đặc biệt thích những người đàn ông có bàn tay to, dày và ấm áp vì nó mang đến cho họ cảm giác được an toàn, che chở. Mặt khác, bàn tay sạch cũng là tiêu chí quan trọng để chị em gái chấm điểm. Họ đánh giá tính cách của người đàn ông qua bàn tay: sạch sẽ hay bẩn thỉu. Do đó, bạn hãy luôn giữ bàn tay sạch sẽ, móng tay cắt dũa gọn gàng nếu muốn thu hút sự chú ý của cô gái nào đó.

Mái tóc

Phụ nữ thực sự thích lùa tay vào mái tóc người đàn ông mình yêu, nhất là trong lúc sex. "Điều này mang lại cho cô ấy cảm giác đặc biệt, cũng thể hiện nàng muốn có những kích thích mạnh mẽ hơn", nhà tâm lý D’Andrea chia sẻ.

