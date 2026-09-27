Anh phiên dịch gây sốt tại ASIAD 2026 vì ngoại hình như nam chính phim Hàn

Trong trận đấu bóng chày giữa đội tuyển Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tại ASIAD 2026, một gương mặt xuất hiện ở khu vực đội Hàn Quốc bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả. Mà đó không phải một vận động viên.

Hình ảnh về "nhân vật bí ẩn" này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, có những bài đăng được xem hàng trăm ngàn lượt và nhận hàng chục ngàn lượt thích.

Nhiều cư dân mạng ở Hàn Quốc và Trung Quốc nhận xét chàng trai này có ngoại hình đỉnh cao, tương tự một số diễn viên hoặc ca sĩ Hàn.

Chàng trai đang "hot" trên mạng xã hội Hàn và Trung. Ảnh: Xsportsnews.

"Nhân vật bí ẩn" đó là ai?

Trang The Korea Times (Thời báo Hàn Quốc) đã xác nhận anh ấy là Baek Deok Yeol, đang đảm nhiệm công việc quản lý và phiên dịch cho HLV trưởng đội tuyển bóng chày Hàn Quốc tại ASIAD 2026.

Tuy nhiên, Baek Deok Yeol không phải một phiên dịch viên được thuê riêng cho giải đấu mà là nhân viên của Tổ chức Bóng chày Hàn Quốc (KBO).

Một số cư dân mạng còn đăng hình ảnh này và hài hước viết: "Bác huấn luyện viên, bác có thể tránh một chút cho cháu ngắm anh đẹp trai đằng sau được không?".

Không chỉ có khuôn mặt điển trai

Baek Deok-yeol cao 1m80, không phải người mẫu hay nghệ sĩ giải trí mà là "fan cuồng" của môn bóng chày. Để bước vào thế giới bóng chày, Baek từng theo học trường đào tạo trọng tài rồi làm thực tập sinh ở KBO, dần trở thành nhân viên chính thức, theo trang Style của Đài Loan.

Hiện nay, công việc hằng ngày của Baek tại KBO không chỉ là phiên dịch mà còn bao gồm nhiều việc khác như đăng ký cầu thủ, kiểm tra trang thiết bị, theo dõi các trận đấu, tham gia tuyển chọn cầu thủ…

Năm 2024, KBO trở thành giải bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên trên thế giới triển khai trọng tài robot, Baek chính là người trực tiếp giải thích cho các đội về cách hệ thống vận hành.

Nhiều người nhận xét Baek (bên trái) trông giống Junho của nhóm 2PM (bên phải). Ảnh: Style.

Vậy là gương mặt không phải vận động viên nhưng đang được chú ý tại ASIAD 2026 hóa ra không chỉ là một "anh phiên dịch điển trai" mà còn giỏi giang và là người kiên trì theo đuổi đam mê, biến đam mê thành sự nghiệp.

Còn một điều thú vị nữa là cư dân mạng chưa thể tìm được nhiều hình ảnh của anh ấy, đến mức có netizen ở Trung Quốc viết: "Sao chỉ có một ảnh vậy? Tôi muốn xem nhiều ảnh nữa".

Có lẽ chính combo ngoại hình xuất sắc, năng lực đáng nể và sự bí ẩn của Baek càng khiến netizen thấy thú vị và có những người đã miêu tả về anh là "đến tiểu thuyết còn không dám viết nam chính cỡ này".