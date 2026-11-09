Á quân Olympia Nguyễn Huy Quang Minh: Học chuyên Sinh, mê kinh tế và thích tập gym

Sau Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh trở thành cái tên được nhiều khán giả chú ý, đánh giá cao EQ thông qua những cử chỉ tinh tế. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hình ảnh một thí sinh điềm đạm, thường xuyên mỉm cười trên sân khấu, có lẽ chưa đủ để hình dung về chàng trai phía sau danh hiệu Á quân.

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Sinh Viên - Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong, Quang Minh tự nhận mình là người vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Khi học tập, cậu bạn cần sự tập trung; còn khi vui chơi cùng bạn bè, Minh cũng luôn hết mình.

Nam sinh chọn 3 tính từ để nói về bản thân: bền bỉ, kiên trì và cẩn thận. Trong đó, cẩn thận là đức tính được Minh đặt lên hàng đầu, từ việc học tập đến giao tiếp và những công việc thường ngày.

Học chuyên Sinh nhưng yêu thích kinh tế

Một điểm thú vị ở Quang Minh là dù đang học lớp 12 chuyên Sinh, cậu bạn lại dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực kinh tế. Minh cho biết, ngoài kiến thức trong chương trình học, bạn thường đọc thêm các nội dung liên quan đến quy mô dân số, tài chính, kinh tế và chính trị. Đây cũng là lý do nam sinh dự định lựa chọn một trường đại học có chuyên ngành về kinh tế sau khi tốt nghiệp THPT.

Minh chia sẻ, trước đây bố mẹ từng định hướng cậu theo ngành Y, nhưng sau một thời gian học tập, Minh nhận ra bản thân không thực sự phù hợp. Quá trình tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia cũng giúp Minh có thêm cơ hội tìm hiểu và nhận ra mối quan tâm của mình với kinh tế.

Nguyễn Huy Quang Minh - Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Để chuẩn bị cho sân chơi đòi hỏi kiến thức rộng như Olympia, Minh không chỉ học qua sách giáo khoa hay bài tập trên lớp. Cậu bạn chủ động tìm hiểu thông qua các video trên YouTube, đặt câu hỏi cho AI để hỗ trợ việc học, đồng thời giao lưu với các cựu thí sinh và tham gia những trận thi đấu mô phỏng.

Về cách ghi nhớ kiến thức, Minh cho biết cậu thường tìm cách kết nối những thông tin có liên quan thay vì học từng phần rời rạc. Khi tạo được một điểm liên kết, chỉ cần nhớ một chi tiết nhỏ, Minh có thể suy ra nhiều thông tin lớn hơn.

Với AI, Minh cho rằng học sinh cần sử dụng công cụ này một cách có cân nhắc. Thay vì sao chép máy móc đáp án, người học nên tìm hiểu vì sao AI đưa ra câu trả lời đó, kiến thức nào được sử dụng và cách công cụ suy luận để đi đến kết quả.

Bản thân Minh cũng đang trong quá trình tìm hiểu thêm về AI và mới sử dụng một số câu lệnh cơ bản phục vụ việc học. Bạn không xem công cụ này là thứ có thể thay thế việc tự suy nghĩ.

Muốn mở rộng cơ hội học tập trong tương lai

Sau danh hiệu Á quân Olympia, Quang Minh cho biết bản thân có thêm nhiều cơ hội, nhưng cũng cảm nhận được một chút áp lực từ sự chú ý của dư luận. Có thời điểm, cậu bạn mở điện thoại hoặc đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh của mình. Bên cạnh đó, việc có nhiều người lạ nhắn tin cũng khiến nam sinh đôi lúc cảm thấy không thoải mái.

Hiện tại, Minh đang cố gắng trau dồi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để mở rộng cơ hội học tập trong nước và ngoài nước. Cậu chưa xác định cụ thể công việc muốn làm trong tương lai, nhưng trước mắt đã có định hướng tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực kinh tế.

Một điều Minh nhắc đến trong cuộc trò chuyện là lời khuyên của bố mẹ: Luôn giữ gìn sức khỏe. Với nam sinh, sức khỏe là nền tảng để có thể tiếp tục học tập và thực hiện những mục tiêu dài hạn.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng ban Sinh Viên - Hoa Học Trò tặng quà cho Quang Minh.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì đến các bạn học sinh đang theo đuổi ước mơ nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn, Quang Minh cho rằng mỗi người đều có những cột mốc riêng. Điều quan trọng là không nên quá lo lắng nếu thành quả chưa đến ngay lập tức, mà cần kiên trì với mục tiêu đã lựa chọn.

Với chàng Á quân Olympia, hành trình phía trước vẫn còn nhiều điều để khám phá, từ việc học tập, lựa chọn ngành nghề đến những trải nghiệm mới ngoài lớp học.