30 thứ có thể dừng mua ở độ tuổi 30

Imola Tóth, người Hungary, là giáo viên yoga, nhà văn và biên tập viên của Raised by the Wolf, một tạp chí trực tuyến dành cho phụ nữ đam mê khám phá cuộc sống ngoài trời. Cô dành phần lớn thời gian để đi du lịch, không chi tiền cho nhà cửa, bảo dưỡng nhà hoặc thế chấp. Cô cũng không ở những nơi xa hoa, đắt tiền.

Imola cho rằng ở độ tuổi 20, bạn có thể dựa vào cha mẹ nhiều hơn hoặc sau này, dựa vào chồng. Nhưng nếu bạn không kết hôn, ở tuổi 30, có thể bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn. Vì vậy, cô gợi ý dừng mua 30 thứ dưới đây để có cuộc sống tự chủ, thoải mái hơn.

1. Thẻ thành viên phòng tập thể dục/Yoga

Ảnh: Pinterest

Phí thành viên hàng tháng rẻ nhất mà Imola từng đóng nhiều năm trước khoảng 35 USD. Bây giờ, khi không mua thẻ, cô tiết kiệm được hơn 420 USD một năm. Cô gợi ý bạn có thể tham gia các nhóm đi bộ đường dài, lớp học yoga trong công viên hoặc chạy bộ và 99% các nhóm không cần đóng phí.

Imola cũng có một cặp tạ nhỏ và sử dụng chúng trong các bài tập luyện tại nhà bất cứ khi nào.

2. Sản phẩm dùng một lần trong kỳ kinh nguyệt

Imola từng chi hơn 70 USD mỗi năm cho kỳ kinh nguyệt (một hộp băng vệ sinh dạng tampon và một vài miếng băng vệ sinh). Số tiền này gấp ba lần chi phí cô đã dùng cho kỳ kinh nguyệt trong hai năm qua. Bởi cô đã mua hai chiếc cốc nguyệt san với giá khoảng 20 USD và một chiếc quần lót kinh nguyệt cho những chuyến đi bộ đường dài.

3. Các loại sản phẩm chăm sóc tóc

Imola nhuộm tóc bằng bột lá henna từ năm 25 tuổi, giúp tóc được mềm mượt. Cô cũng áp dụng các phương pháp dễ dàng và miễn phí để tạo kiểu tóc qua đêm.

4. Sách

Với lối sống xê dịch, Imola thấy mua sách mới là không cần thiết. Thay vào đó, cô bắt đầu trao đổi sách với bạn bè hoặc những người mê du lịch khác. Một số hiệu sách cũ cũng có dịch vụ đổi sách. Đồng thời, bạn có thể sử dụng sách nói hoặc sách điện tử miễn phí.

5. Nước đóng chai

Imola luôn mang theo 1-2 chai nước và có thể lấy thêm nước ở các vòi công cộng dành cho khách du lịch. Cô có thể uống nước lọc ở bất cứ đâu, thêm nước cốt chanh hoặc trái cây, thảo mộc, dưa chuột để có hương vị ngon và tiết kiệm hơn, thay vì mua nước đóng chai.

6. Tẩy trang

Imola gợi ý dùng dầu dừa để tẩy trang, rẻ và an toàn cho da, hiệu quả với cả mascara. Nó cũng giúp làm sạch lỗ chân lông và dưỡng ẩm. Dầu dừa còn có thể được sử dụng cho tóc.

7. Kem cạo râu và sữa dưỡng thể

Imola chỉ mua một lượng lớn dầu dừa và sử dụng nó cho hầu như mọi hoạt động hàng ngày. Còn khi nấu ăn, cô dùng một loại dầu khác.

8. Bông tẩy trang, khăn trang điểm

Thay vì những thứ trên, Imola dùng bông tẩy trang có thể giặt và tái sử dụng với giá khoảng ba USD.

9. Khăn giấy

Cô thay thế khăn giấy bằng khăn tay lụa. Mỗi khi dùng xong, cô sẽ giặt chúng để tái sử dụng.

10. Quần áo rẻ tiền, chất lượng thấp

Kể từ khi vào đại học, Imola chọn phong cách thanh lịch, đầu tư vào những bộ quần áo đắt tiền, chất lượng cao hơn.

11. Thời trang nhanh

Thời trang nhanh rất dễ lỗi mốt. Ngày nay, bất cứ khi nào đi mua sắm quần áo, Imola chỉ mua những thứ cô thực sự cần.

12. Phụ kiện và trang sức

Imola từng có những hộp đầy đồ trang sức và phụ kiện, hầu hết chúng bị rối, phai màu hoặc gỉ sét vì không được sử dụng. Sau này, cô chỉ giữ lại một số món đồ chất lượng tốt có thể sử dụng ngay cả khi đã 80 tuổi.

13. Giày không thoải mái

Giày cao gót gợi cảm và hấp dẫn, nhưng chúng không đem lại cảm giác thoải mái khi đi. Bây giờ, cô quan tâm tới sự thoải mái, và đi bốt, giày thể thao hoặc sandals.

14. Đồ điện tử giá rẻ/Công nghệ mới nhất

Imola nhận ra đồ điện tử chất lượng thấp thường hỏng nhanh hơn. Nhưng cô cũng lưu ý không cần phải mua iPhone mới nhất hay bất kỳ sản phẩm nào mới ra mắt. Chỉ cần tìm một thương hiệu sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt, có mọi thứ bạn cần và chăm sóc nó thật tốt.

15. Các loại nước salad, nước ép và sinh tố đắt đỏ

Những món này có giá đắt ở ngoài tiệm trong khi bạn có thể tự làm với giá phải chăng hơn.

16. Hoa trồng trong chậu

Imola hiếm khi mua hoa trồng trong chậu hay cây cối vì cô có thể tự trồng với chi phí tiết kiệm và còn có thể mang đi tặng bạn bè.

17. Quà lưu niệm từ chuyến đi

Imola từng chi rất nhiều tiền để mua quà cho gia đình (hầu hết trong số đó họ chưa bao giờ sử dụng) hoặc mua đồ trang sức độc lạ. Sau cùng cô nhận ra tất cả những thứ đó chỉ bám bụi và làm ngôi nhà thêm lộn xộn.

18. Đến tiệm làm tóc đắt tiền

Imola từng có mái tóc xấu dù bỏ ra nhiều tiền để đến tiệm đắt đỏ, nổi tiếng ở Budapest. Sau đó, cô mua chiếc kéo và thỉnh thoảng tự làm mới kiểu tóc.

19. Dao cạo dùng một lần

Thay vì phải mua nhiều dao cạo dùng một lần, cô đã mua một chiếc dao cạo kim loại chất lượng tốt và chỉ cần thay lưỡi dao khi chúng mòn.

20. Làm móng tay/chân

Cô cũng từ chối chi tiền ra tiệm làm móng mà tự tổ chức buổi chăm sóc nail tại nhà. Cô và bạn bè tụ tập, đắp mặt nạ, làm móng và cùng trò chuyện về cuộc sống.

21. Thức ăn nhanh và đồ đóng gói sẵn

Ảnh: Pinterest

Cô không còn mua thực phẩm đóng gói, ăn liền hay bất kỳ loại đồ ăn vặt nào nữa, Imola ưu tiên đồ tươi sống. Cô cũng tránh xa các loại thực phẩm đóng gói và đồ ăn vặt thường có giá cao.

23. Các gói cước điện thoại đắt tiền

Cô nhận ra có thể gọi cho mọi người bằng các ứng dụng nhờ mạng lưới wifi ở mọi nơi mà cô đến. Cô đã hạ cấp gói cước xuống mức thấp nhất, đó là 8GB internet và không có gì khác.

24. Đồ trang điểm dư thừa

Trước đây, Imola thường mua đủ loại phấn tạo khối, phấn má hồng và phấn mắt, lông mi giả nhưng cuối cùng cô lại vứt hầu hết chúng đi vì chỉ trung thành với những thứ cơ bản giống nhau mỗi ngày. Bây giờ, cô biết đồ trang điểm nào, thương hiệu nào phù hợp nhất với khuôn mặt của mình và chỉ dùng mascara, phấn mắt, kem nền, một vài màu son để mix với nhau. Và tất cả chúng đều phải để vừa trong chiếc túi du lịch nhỏ. Bên cạnh đó, son môi có thể được sử dụng như phấn má hồng hoặc thậm chí là phấn mắt.

25. Tạp chí

Những tạp chí về phong cách sống luôn có những tiêu đề bắt mắt và chúng thúc đẩy cô mua những món đồ không cần thiết để trông giống người mẫu trên tạp chí. Ngày nay, cô thích đọc những tờ báo, tạp chí giúp cô học được điều gì đó như The Economist, Times, New Yorkers, The Smithsonian...

26. Sổ lập kế hoạch

Imola từng mua một loạt sổ và để chúng bám bụi. Bây giờ, nếu thực sự cần nhớ điều gì đó, cô dùng ứng dụng ghi chú trên điện thoại.

27. Sản phẩm nguyên giá

Cô tránh đồ nguyên giá, thường săn hàng khuyến mãi, đặc biệt là dầu gội. Imola cũng gợi ý bạn tìm kiếm cửa hàng gần nhất đang bán hàng giảm giá như kem đánh răng hoặc băng cá nhân, thu thập các coupon khuyến mãi nếu có.

28. Các chất tẩy rửa

Imola chỉ dùng một chai chất tẩy rửa đa năng, một chai cho bồn cầu và một chai để tẩy dầu mỡ trong bếp.

29. Cốc, đĩa đẹp

Ảnh: Pinterest

Nhiều cốc, đĩa đẹp ở nhà Imola bị bám bụi vì cô không dám dùng, còn gây mất diện tích. Do đó, cô không còn mua thêm bất kỳ cái nào.

30. Trang trí nhà cửa

Imola thích nhà cửa có ít đồ đạc lộn xộn và nhiều không gian trống. "Không ai cần nhiều giá nến, gối trang trí, khung ảnh và đồ trang trí theo mùa đến vậy", cô nói. Bây giờ nếu mua đồ decor, cô luôn đảm bảo đó là thứ mình thực sự cần, hữu dụng, đa chức năng và chất lượng tốt để sử dụng lâu nhất có thể.

