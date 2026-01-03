Chỉ một khác biệt về tư duy, số phận con người rẽ sang hai hướng

Nhà văn Lâm Thanh Huyền từng viết rằng, khi một con cò trắng đứng giữa nền tuyết, người ngu chỉ nhìn thấy con cò, kẻ khôn chú ý đến những bông tuyết rơi, còn người thực sự có trí tuệ sẽ ghi nhớ toàn bộ khung cảnh trắng xóa ấy. Trước cùng một sự việc, mỗi người nhìn thấy một điều khác nhau, và chính sự khác nhau đó quyết định hướng đi của cả cuộc đời.

Tư duy là khả năng quan sát, phán đoán và nhìn xa hơn hiện tại. Người có tầm nhìn rộng thường không bị kẹt trong những lợi ích trước mắt, vì họ hiểu rằng điều quan trọng hơn là con đường dài phía sau. Bởi vậy mới có câu nói: kẻ có tầm nhìn hạn hẹp còn đáng sợ hơn kẻ không có tiền.

Những người có tầm nhìn chiến lược thường đứng ở vị trí cao hơn, nhìn được xa hơn và ra quyết định sớm hơn người khác. Ảnh minh họa

Tầm nhìn hạn hẹp khiến đời người tự thu hẹp

Trần Lương đã làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước suốt 10 năm. Những đồng nghiệp vào cùng thời với anh lần lượt được đề bạt, chỉ riêng anh vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí nhân viên bình thường.

Thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng, phải gánh toàn bộ chi tiêu gia đình nơi thành phố đắt đỏ khiến cuộc sống của anh lúc nào cũng chật vật.

Vì áp lực tiền bạc, Trần Lương dần trở nên tính toán, khắt khe với mọi khoản chi. Một chuyến công tác tốn hơn bốn trăm nghìn, anh khai khống thành năm trăm nghìn. Những buổi tiếp khách, những món quà cá nhân cũng tìm cách đẩy cho công ty thanh toán.

Ban đầu, lãnh đạo thông cảm cho hoàn cảnh của anh, nhưng dần dần, sự tham lam ấy khiến Trần Lương mất đi sự tin tưởng và cơ hội thăng tiến.

Không phải vì anh không chăm chỉ, mà vì tầm nhìn của anh chỉ quanh quẩn ở vài chục nghìn trước mắt. Suốt mười năm làm việc, anh không bước lên được một bậc thang nào cao hơn, tự biến mình thành người "thấp cổ bé họng" trong chính môi trường quen thuộc.

Trong lịch sử, Viên Thiệu thời Tam Quốc cũng là ví dụ điển hình của tầm nhìn hạn hẹp. Nắm trong tay lực lượng hùng mạnh, binh nhiều tướng giỏi, nhưng ông liên tục do dự, bỏ lỡ thời cơ.

Không dám đón Hán Hiến Đế để chiếm chính danh, không dám xuất binh khi Tào Tháo lộ rõ sơ hở, Viên Thiệu đánh mất hết lợi thế vào tay đối thủ. Cuối cùng, ôm hận mà chết trong tiếc nuối.

Khi con người chỉ chăm chăm vào những lợi ích vụn vặt, họ rất dễ đánh mất những cơ hội mang tính quyết định. Giống như ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy bầu trời chỉ bằng miệng giếng hẹp, cả đời không thể biết thế giới rộng lớn đến nhường nào.

Người nhìn xa trông rộng luôn đến đích sớm hơn

Ngược lại, những người có tầm nhìn chiến lược thường đứng ở vị trí cao hơn, nhìn được xa hơn và ra quyết định sớm hơn người khác.

Thành công của họ không đến từ may mắn, mà từ khả năng nhìn thấy xu hướng khi người khác còn đang do dự.

Kiều Trí Dung, thương gia nổi tiếng được tái hiện trong bộ phim "Kiều gia đại viện", là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tư duy.

Sau khi lấy lại gia sản và bắt tay chấn hưng gia tộc, ông nhanh chóng nhận ra điểm nghẽn lớn nhất của thương nghiệp lúc bấy giờ là sự lưu thông tiền tệ.

Thay vì đi theo lối mòn, Kiều Trí Dung mở các hiệu hối đoái, cho phép thương nhân rút tiền ở nhiều địa phương khác nhau.

Từ một quyết định mang tính nhìn xa ấy, mạng lưới kinh doanh của Kiều gia lan rộng khắp cả nước, đưa gia tộc từ bờ vực suy vong trở thành thế lực thương mại hàng đầu.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, Kiều Trí Dung còn tích cực đóng góp cho quốc gia, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ quân đội, giúp đỡ dân nghèo.

Chính tầm nhìn rộng mở và tấm lòng dài hạn ấy đã tạo nên uy tín, danh tiếng và sự thịnh vượng bền vững cho ông.

Những người như Kiều Trí Dung thường bị hiểu lầm là đi đường vòng. Nhưng thực tế, họ đang đi con đường ngắn nhất để đến thành công lâu dài.

Người có chí tiến thủ luôn không ngừng học hỏi, chấp nhận gian khó để thoát khỏi giới hạn của chính mình, chờ đợi thời khắc bứt phá. Ảnh minh họa

Tư duy khác nhau tạo nên số phận khác nhau

Khoảng cách giữa người với người không phải ở xuất phát điểm, mà ở cách họ nhìn nhận cơ hội.

Lôi Quân và các đồng nghiệp từng làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng khi làn sóng Internet bùng nổ, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau.

Có người chọn sự an toàn, chấp nhận một cuộc sống ổn định, không mạo hiểm.

Lôi Quân, dù đã ngoài 40 tuổi, vẫn quyết định đánh cược thêm một lần với tương lai, bước vào lĩnh vực điện thoại thông minh và thành lập Xiaomi.

Vài năm sau, Xiaomi trở thành thương hiệu hàng đầu, còn Lôi Quân sở hữu khối tài sản khổng lồ. Người đồng nghiệp cũ của ông vẫn ở lại vị trí quen thuộc, sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Cùng một cơ hội, hai cách tư duy, hai số phận đối lập.

Có câu nói rằng, thái độ quyết định độ cao, độ cao quyết định tầm nhìn, tầm nhìn quyết định tư duy và tư duy quyết định kết quả.

Nếu chỉ cúi đầu nhìn bước chân trước mắt mà không ngẩng đầu nhìn con đường phía xa, con người rất dễ đi lạc và không bao giờ chạm tới đỉnh cao.

Người có tầm nhìn hạn hẹp thường sợ hãi trước những điều mới mẻ, ngại thay đổi và dễ bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt. Ngược lại, người có chí tiến thủ luôn không ngừng học hỏi, chấp nhận gian khó để thoát khỏi giới hạn của chính mình, chờ đợi thời khắc bứt phá.

Sau cùng, chỉ khi nâng cao tư duy và khả năng quan sát, con người mới có thể mở ra cánh cửa dẫn đến thành công bền vững.