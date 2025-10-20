Thực nghiệm hiện trường vụ bắn chết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Ngày 20-10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại ba người trong một gia đình tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ khu phố 8, phường Phước Bình) đến hiện trường để phục vụ công tác thực nghiệm hiện trường vụ án.

Các nạn nhân trong vụ án này gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Cả ba được phát hiện tử vong với vết thương do đạn bắn vào đầu, két sắt trong nhà bị phá, nhiều tài sản bị mất. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận xảy ra hôm 2-10 vừa qua.

Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CTV

Vụ án được người dân phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3-10.

Ngay sau tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Ngay sau đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã vào hiện trường, chỉ đạo công tác khám nghiệm và họp lực lượng chức năng để vạch ra kế hoạch tổng thể phá án.

Lãnh đạo bộ chỉ đạo các Cục nghiệp vụ liên quan hỗ trợ làm rõ, Công an TP.HCM huy động 15 tổ công tác cùng hơn 500 cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh, lực lượng Bộ Công an tham gia phá án…

Lê Sỹ Tùng khi bị bắt. Ảnh: CA

Quá trình xác minh, nghiệp vụ và quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, công an thu nhiều nguồn tin giá trị, đồng thời xác minh nguồn tin, nhận dạng nghi phạm, hướng đến và hướng lẩn trốn của đối tượng, phối hợp với Bộ đội Biên phòng để truy bắt.

Chỉ sau 56 giờ phát hiện vụ án, lực lượng đã bắt giữ nghi can gây án là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá; cư trú Phước Bình, Đồng Nai).

Qua đấu tranh, nghi can Tùng khai nhận hành vi phạm tội bắn chết ba người và dùng cưa phá két sắt của nạn nhân. Công an đã thu giữ vật chứng, tang vật 52 triệu đồng mà Tùng cướp được tại nhà nạn nhân.