Vào trang “Vận may đến 2026” chơi vé số, người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang tiếp nhận, xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn thông qua hình thức "cào vé số trực tuyến" trên Facebook.

Trước đó, ngày 10-4, theo trình báo của chị N.K.H., trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, chị đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,05 tỉ đồng.

Các đối tượng đã lập tài khoản Facebook mang tên "Vận may đến 2026", thường xuyên phát livestream với nội dung cào vé số trúng thưởng để thu hút người xem. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này đưa ra thông tin về những phần thưởng có giá trị lớn, tạo cảm giác người tham gia có thể dễ dàng nhận tiền thưởng.

Khi tham gia, chị H. được yêu cầu chuyển tiền để mua vé. Sau đó, các đối tượng thực hiện việc "cào vé" trên livestream và thông báo chị là người trúng thưởng số tiền lớn.

Tuy nhiên, để nhận giải, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do đóng thuế, nộp phí nhận thưởng và hoàn tất thủ tục. Tin tưởng, chị H. nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn và sau đó bị chiếm đoạt tổng cộng 1,05 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không tham gia các hình thức trò chơi, trúng thưởng trực tuyến không rõ nguồn gốc. Không chuyển tiền cho các tài khoản lạ khi chưa xác minh rõ thông tin; cảnh giác với mọi yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay tới công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.