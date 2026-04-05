Từ những cuộc giao hàng ‘phi tiếp xúc’: Bộ đội Biên phòng bóc gỡ đường dây ma túy đặc biệt lớn

Lần theo dấu vết từ những cuộc giao hàng “phi tiếp xúc”

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cho biết, giữa tháng 6/2025, tại khu vực biên giới miền Trung, các tổ trinh sát bắt đầu ghi nhận những biểu hiện bất thường: hàng hóa được đóng gói ở khu vực ngoại biên, các nhóm người lạ mặt xuất hiện dò đường, di chuyển dọc tuyến cửa khẩu với tần suất dày hơn bình thường.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Thông tin rời rạc, nhưng khi đặt vào tổng thể dữ liệu nghiệp vụ, một bức tranh dần hiện ra. Các đường dây ma túy nước ngoài đang móc nối với đối tượng trong nước, hình thành tuyến vận chuyển xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam, sau đó đưa sâu vào nội địa.

Điểm đáng chú ý nằm ở phương thức hoạt động. Không còn những cuộc giao nhận trực tiếp, các đối tượng chuyển sang hình thức “phi tiếp xúc”: ma túy được giấu tại những địa điểm cố định như nghĩa trang, nhà hoang, sau đó chụp ảnh, gửi tọa độ để người khác đến nhận. Cách thức này khiến việc xác minh, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn.

Từ nguồn tin trinh sát, hai đối tượng chủ chốt được xác định là Trần Đức Thành (Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (Phú Thọ). Trinh sát còn phát hiện 6 nhóm đối tượng tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, TPHCM và Đồng Nai có hoạt động liên quan đến đường dây này, cho thấy đây là một hệ thống tội phạm vận hành chặt chẽ.

Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất, ngày 27/3/2026. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, trên cơ sở phân tích dữ liệu và tài liệu nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định xác lập chuyên án A825p, do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiến hành triệt phá.

Huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp kỹ thuật hiện đại để đấu tranh, giai đoạn đầu của chuyên án tập trung vào việc “dựng hình” toàn bộ đường dây. Từ những mắt xích ban đầu, lực lượng chức năng lần ra đối tượng chủ mưu cầm đầu là Chu Anh Tuấn - người điều hành mạng lưới tiêu thụ trong nước, liên kết với đối tượng người Việt ở Myanmar để vận hành tuyến vận chuyển xuyên quốc gia.

Phương thức hoạt động của đường dây được làm rõ: các đối tượng sử dụng mạng viễn thông và mạng xã hội để trao đổi về chủng loại, số lượng, giá cả; sau đó tổ chức vận chuyển theo từng chặng, giao nhận gián tiếp nhằm tránh bị phát hiện. Từ khu vực biên giới, ma túy được đưa về các điểm trung chuyển, rồi phân phối về nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đường dây trải dài từ Bắc vào Nam, với nhiều nhóm đối tượng hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ.

Đồng loạt đánh án, bóc gỡ toàn bộ đường dây

Khi toàn bộ sơ đồ đường dây được xác lập, Ban chuyên án bước vào giai đoạn hai: xây dựng phương án phá án. 7 địa điểm tại 6 tỉnh, thành phố được xác định là các điểm trọng yếu. Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 11 tổ công tác, triển khai theo 3 phương án tác chiến khác nhau.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án A825p.

Trong đó, điểm đánh chính được xác định tại “kho hàng” ở xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ - nơi cất giấu lượng ma túy lớn nhất của đường dây. Sau nhiều ngày bám sát di biến động của các đối tượng, thời cơ phá án đã xuất hiện.

Khoảng 20 giờ ngày 21/9/2025, trinh sát phát hiện Chu Anh Tuấn sử dụng ô tô chở một túi màu trắng từ nhà đồng phạm ra khu vực nhà hoang đầu thị trấn Hương Canh (cũ) để chuẩn bị giao dịch. Nhận định đây là thời điểm “chín muồi”, Ban chuyên án lập tức phát lệnh phá án.

Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát. Tại điểm đánh án chính ở Phú Thọ, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế các đối tượng tại “kho hàng”, thu giữ 706kg ma túy tổng hợp, cùng máy ép, ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Cùng thời điểm này, tại Hà Nội, các tổ công tác triển khai bắt giữ nhiều đối tượng tại khu vực Vinhomes Ocean Park, thu giữ thêm 10kg ma túy và tài liệu.

Tại Đồng Nai, một đối tượng bị khống chế với 61,7kg ma túy; tại Nghệ An và Ninh Bình, các mũi trinh sát tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ các mắt xích quan trọng của đường dây bị vô hiệu hóa.

Tang vật thu giữ trong chuyên án A825p.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện cho biết, chuyên án A825p đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ tổng cộng 777,7kg ma túy tổng hợp các loại. Đây cũng là chuyên án có số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng BĐBP chủ trì, bắt giữ.

Thành công của chuyên án A825p không chỉ nằm ở con số tang vật hay số đối tượng bị bắt giữ, mà còn thể hiện rõ bước tiến về tổ chức, chỉ huy và ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đặc biệt, toàn bộ quá trình phá án được triển khai an toàn tuyệt đối, không để xảy ra thiệt hại về người và trang bị.

Việc kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ trinh sát truyền thống đến phân tích dữ liệu, đã giúp lực lượng chức năng “vẽ” lại toàn bộ đường dây, từ ngoại biên, biên giới đến nội địa.

Nối tiếp chiến công này, đầu tháng 10/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục đấu tranh thành công các chuyên án liên quan, thu giữ thêm hàng trăm kg ma túy, cho thấy tính liên tục và quyết liệt trong cuộc chiến không có điểm dừng.