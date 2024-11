Giật mình nhân thân nhóm đàn em bị bắt cùng ‘giang hồ’ Bình ‘kiểm’

Như An ninh Thủ đô thông tin, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "kiểm", SN 1970, quê quán Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Từ trái sang phải, các đối tương An, Bình "kiểm", Tun, và tang vật vụ án

Theo điều tra, ngay từ tháng 4-2024, sau khi ra tù, Bình “kiểm” đã bị trinh sát Phòng Trọng án - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa vào tầm ngắm. Nguồn tin cho thấy, Bình "kiểm” có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tu tập đàn em móc nối với các “bạn tù” và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh.

Cụ thể”, Bình "kiểm” bàn bạc với đồng bọn lên kế hoạch góp tiền mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện, mời một số người mẫu, ca sỹ nổi tiếng tham gia. Sau đó, bọn chúng sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe doạ, cưỡng ép các nạn nhân quan hệ tình dục rồi quay clip chuyển cho đồng bọn tại Mỹ để phát tán trên các trang website khiêu dâm nhằm kiếm tiền.

Thực hiện tội phạm, thông qua quan hệ xã hội, Bình "kiểm" đã móc nối với Nguyễn Tuấn An (SN 1983, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), nhờ mua súng, đạn ở Lào rồi chuyển về Việt Nam cho Bình. Nguyễn Tuấn An có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 tiền sự về các hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", "Cố ý gây thương tích” tại Việt Nam; 1 tiền án về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng” tại Lào.

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của băng nhóm tội phạm do Bình "kiểm" cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã phối với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào quyết định khẩn trương, đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào.

Chuyên án thành công, và đám đàn em, đồng phạm của Bình “kiểm” đã “lộ sáng”. Ngoài Phạm Đức Bình bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Tuấn An bị khởi tố về tội “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”;

CQĐT đã khởi tố: Chu Văn Hoàng Anh (SN 1990, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đối tượng có 1 tiền án về tội “Giết người” và là “bạn tù” của Bình “kiểm”) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Huỳnh Hoàng Vū (SN 1972, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Hồng Nam (SN 1997, trú tại tỉnh Bình Phước) về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Điểu Bảo (SN 2002, trú tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”;

Lê Minh Nghĩa (SN 1997, trú tại huyện Bù Đốp, tinh Bình Phước) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Mạch Tài (SN 1977, trú tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Huỳnh Thanh Anh (SN 1985, trú tại quận Tân Phú), về tội “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc”; Trương Đình Sự (SN 1972, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc”;

Trần Vĩnh Tâm (SN 1967, trú tại quận Tân Phú) về tội “Đánh bạc”; Lại Nam Phương (SN 1970, trú tại quận Tân Phú, là “bạn tù” của Bình “kiểm”, có 1 tiền án tội “Giết người”) về tội Đánh bạc; Trương Đình Thuận (SN 1993, trú tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về tội “Đánh bạc”;

Trương Nhựt Tâm (SN 1985, trú tại quận Tân Phú) về tội “Đánh bạc”; Lê Viết Hiếu (SN 1990, trú tại quận Tân Phú), về tội “Đánh bạc”; Phạm Huy Cường (SN 1983, trú tại quận Tân Phú), về tội “Đánh bạc”.

Đáng chú ý, trong chuyên án này, lực lượng Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Sổm – Sắc Tha – Nu - Vông (còn gọi là "Tun", SN 1972, trú tại bản Nỏng Bua Thoong, huyện Si Khột, thủ đô Viêng Chăn). Theo hồ sơ, “Tun” là người Lào gốc Việt, là đối tượng hình sự phức tạp tại Lào. Tổng số tang vật Ban chuyên án thu giữ ở Việt Nam và Lào gồm 3 khẩu súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng cá, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, 0,4557 g ma túy và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện Bộ Công an Lào đang tiếp tục tập trung phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam điều tra, mở rộng vụ án.

