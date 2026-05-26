Trung tướng Mai Hoàng thông tin vụ bắt 2 nghi phạm bắn chết người nước ngoài
10h, Giám đốc Công an TP HCM Mai Hoàng chủ trì họp báo thông tin về vụ nổ súng ở phường Bến Thành khiến một người nước ngoài tử vong, một người khác bị thương.
Buổi họp báo sáng 26/5 còn có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Tây Ninh...
Vụ nổ súng xảy ra tối 21/5, tại khu vực trung tâm TP HCM, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi gây án, hai nghi phạm rời khỏi hiện trường, đón taxi về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, Tây Ninh, rồi xuống xe.
Công an TP HCM ngay sau đó phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Tây Ninh, truy bắt thành công các nghi phạm.
Công an TP HCM họp báo thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sáng 26/5. Ảnh: Quốc Thắng
Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.
Theo Quốc Thắng
