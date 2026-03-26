Triệt phá đường dây mua bán “khí cười” số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, vào rạng sáng ngày 21/3, tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su, van sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt thủ tục tố tụng đối với 3 bị can: Huỳnh Đức Cường (áo trắng), Phan Thành Đạt và Nguyễn Thị Vân.

Tiến hành truy xét mở rộng, Cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 59 bình khí cười (tổng trọng lượng hơn 300kg) của các đối tượng liên quan trong đường dây.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Huỳnh Đức Cường (SN 2004, trú tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) là người cầm đầu, tổ chức việc mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối giao hàng. Phan Thành Đạt (SN 2002, trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) được thuê đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển. Nguyễn Thị Vân (SN 1998, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) tham gia bán lại cho khách, hưởng chênh lệch.

Phan Thành Đạt cùng tang vật.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao hàng tận nơi và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động vi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỷ đồng. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng.

Ba bị can và tang vật bị thu giữ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ năm 2025, việc mua bán, sử dụng khí N₂O cho mục đích sử dụng cho con người là hành vi bị nghiêm cấm; mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển khí cười đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Loại khí này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe và tính mạng người sử dụng.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình cần quản lý chặt con em, không để tham gia, sử dụng khí cười; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.