Tràn lan quảng cáo bán clip sex trên Telegram

Telegram vốn được biết đến là ứng dụng nhắn tin có nhiều tính năng bảo mật. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường bị lợi dụng để phát tán tin giả và thực hiện các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật như cờ bạc, mại dâm, lừa đảo hay chia sẻ nội dung đồi trụy. Trong đó có những nhóm quảng cáo, mua bán và phát tán nội dung không lành mạnh.

Qua nền tảng X, chúng tôi tiếp cận một tài khoản có tên H. Người này quảng cáo việc thành lập các nhóm riêng trên Telegram, bán quyền truy cập những video sex. Khách hàng được hướng dẫn chuyển sang Telegram để giao dịch.

Theo H, người dùng phải mua các gói VIP với nhiều mức giá khác nhau, trong đó gói cao nhất là Premium có giá 5 triệu đồng. H. quảng cáo thành viên gói này được xem không giới hạn các video có nội dung sex.

H. hướng dẫn người mua tham gia các nhóm của mình. Ảnh: Chụp màn hình.

Người này "khoe", video do chính anh ta thực hiện với những cô gái đã quen, đồng thời cung cấp tin nhắn, ghi âm được cho là liên quan đến quá trình tiếp cận "nạn nhân" .

Trước khi khách hàng quyết định mua, H cho tham gia một nhóm "demo", đăng các đoạn clip ngắn kèm thông tin giới thiệu về nhân vật nữ nhằm kích thích sự tò mò.

Sau khi chuyển 5 triệu đồng theo yêu cầu, chúng tôi được H gửi một loạt đường link dẫn tới các nhóm riêng trên Telegram. Tại đây, hàng chục video được đăng tải.

Các video có dấu hiệu được thực hiện bí mật. H tiếp tục quảng cáo có những video được cho là "rõ mặt" nhân vật nữ và yêu cầu khách trả thêm tiền nếu muốn sở hữu.

H không phải trường hợp cá biệt. Trên mạng xã hội X và TikTok, không khó để bắt gặp các nội dung quảng cáo, mời chào tham gia nhóm riêng trên Telegram để xem video sex hoặc các phiên livestream có nội dung nhạy cảm. Một tài khoản TikTok có nickname "M" công khai tài khoản Telegram và mời người dùng tham gia để nhận hướng dẫn xem một phiên livestream "sexy" trên nền tảng khác, với điều kiện phải trả phí.

Một lời mời mua gói xem các video sexy trên Telegram. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), Điều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tùy tính chất, mức độ, số lượng nội dung và các điều kiện cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.

Đặc biệt, trường hợp sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của điều luật có thể phải chịu khung hình phạt nghiêm khắc hơn theo khoản 2 Điều 326.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, để đánh giá một vụ việc cụ thể, cơ quan chức năng cần kiểm tra nội dung thực tế, mức độ khiêu dâm, phương thức cung cấp, phạm vi phổ biến, số lượng nội dung, số người tiếp cận, doanh thu và vai trò của từng cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh vấn đề pháp lý, việc thường xuyên tiếp xúc với những nội dung khiêu dâm có tính chất cực đoan, dung tục hoặc mô tả sai lệch về quan hệ tình dục có thể khiến một bộ phận người trẻ hình thành nhận thức không thực tế về cơ thể, tình yêu và tình dục; xem nhẹ sự tôn trọng, tự nguyện, trách nhiệm và giới hạn cá nhân.

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, việc tiếp cận nội dung vượt quá độ tuổi phát triển tâm lý còn có thể dẫn tới tò mò không phù hợp, lo lắng, bắt chước hành vi hoặc tiếp tục tìm kiếm những nội dung có mức độ kích thích cao hơn.