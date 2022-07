Dọa tung "clip sex" bạn tình để cưỡng đoạt tài sản

Không liên lạc được với chị T., Trường tức giận lấy ảnh khỏa thân, video quan hệ để nhắn tin, đe dọa.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Trường (SN 1983, ngụ huyện Tân Châu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chị T. (SN 1994, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến Công an huyện Tân Châu trình báo về việc bị Trường dùng hình khỏa thân của T. để đe dọa, ép buộc đưa tài sản.

Đối tượng Trường tại cơ quan Công an

Qua điều tra, Công an huyện Tân Châu xác định, chị T. và Trường có mối quan hệ tình cảm. Quá trình quen biết, chị T. hứa sẽ cho Trường 30 triệu đồng để mua xe máy làm phương tiện đi lại. Thời gian gần đây, Trường không liên lạc được với chị T. nên tức giận, lấy hình ảnh khỏa thân, cùng video quan hệ tình cảm để nhắn tin, đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa cho mình số tiền như đã hứa hẹn. Nếu chị T. không đưa tiền thì Trường sẽ phát tán hình ảnh "nhạy cảm" của nạn nhân cho nhiều người khác xem.

Sau đó, Trường nhiều lần điện thoại, nhắn tin hối thúc chị T. đưa tiền nhưng T. không trả lời. Trường gửi những hình ảnh và video "nhạy cảm" trên cho anh ruột của T. và yêu cầu thông báo cho T. gửi tiền cho Trường, nếu không sẽ tiếp tục gửi hình ảnh cho người thân và chồng của nạn nhân. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình, chị T. đã chuyển trước cho Trường số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại T. sẽ chuyển sau.

Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Trường về hành vi trên. Trường từng có tiền án về tội "Đánh bạc". Đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên tụ tập ăn chơi cùng nhóm người đánh bạc và nghiện ma túy trên địa bàn.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/doa-tung-clip-sex-ban-tinh-de-cuong-doat-tai-san-i659078/