Thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu ven đường TP HCM

Khoảng 8h, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ) phát hiện mùi hôi thối phát ra từ ôtô 4 chỗ màu đen đậu bên đường, cạnh hàng rào một nhà xưởng suốt nhiều ngày.

Các cửa xe khóa kín, người dân gọi công an đến mở cốp, phát hiện thi thể nữ giới khoảng 20 tuổi, đang phân hủy.

Ôtô đậu bên đường được phát hiện có thi thể cô gái trong cốp xe. Ảnh: Đình Văn

Anh Thượng, sống gần nơi phát hiện ôtô, cho biết chiếc xe được đậu tại vị trí này khoảng 5 ngày trước. "Tôi không thấy ai ra vào chiếc xe này. Có thể sự việc xảy ra ban đêm", anh nói.

Công an sau đó phong tỏa khu vực để khám nghiệm, điều tra. Đại diện UBND xã Đông Thạnh cho biết thi thể phân hủy mạnh, không thể nhận diện khuôn mặt, công an đã lấy dấu vân tay xác định danh tính, đồng thời thu thập vật chứng liên quan.

Theo biển số xe, chủ phương tiện là một người ngụ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang làm việc với những người liên quan, mở rộng điều tra vụ việc.