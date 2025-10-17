'Phù phép' vàng thật thành giả rồi bán lại cho cửa hàng vàng

Công an tỉnh Ninh Bình vừa biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự

Bằng các các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định nhóm 6 đối tượng lừa đảo, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai; trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên (SN 1982), trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng trong nhóm không biết tên thật của nhau, không biết mặt nhau; toàn bộ liên lạc, trao đổi thông qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên.

Trong các ngày 9, 10 và 11-10-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm: đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên, Mai Văn Lâm (SN 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng), Phan Văn Dũng (tức Lộc, SN 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai), Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu, SN 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Phạm Quang Hiếu (tức Phong, SN 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Khánh (SN 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng).

Khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả...

Đối tượng Phạm Văn Tuyên cùng tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng là mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng; sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả. Tiếp đó, đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.