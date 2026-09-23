Tạm giữ đối tượng gây thương tích dẫn đến chết người

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành (1990, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Cơ quan điều tra tạm giữ đối tượng Đỗ Thành

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 19- 9, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đại Lộc về việc phát hiện ông Đỗ M. (1972) tử vong tại nhà riêng ở số 140 Hùng Vương, xã Đại Lộc, với các vết thương vùng đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều tối 18- 9, Đỗ Thành đến nhà anh C.H.V. (1986, trú xã Đại Lộc) để ăn nhậu. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, thấy Thành say xỉn nên anh V. chở về nhà.

Khi vừa về đến nơi, giữa Thành và ông Đỗ M. (là cậu ruột của Thành, cùng sinh sống trong nhà) xảy ra va chạm. Trong lúc xô đẩy, ông M. và Thành cùng ngã xuống nền xi măng trước nhà khiến ông M. bị thương vùng đầu. Phát hiện sự việc, anh V. đã báo Công an xã Đại Lộc và phối hợp đưa ông M. đến cơ sở y tế để sơ cứu. Tuy nhiên, sau khi được xử lý các vết thương, ông M. không đồng ý nhập viện và được đưa về nhà.

Theo cơ quan điều tra, sau khi trở về, giữa ông M. và Thành tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát. Trong quá trình đánh nhau, Thành đã xô đẩy làm ông M. ngã, phần đầu va đập vào tường trong phòng ngủ. Sau đó, Thành về phòng nghỉ.

Đến sáng 19- 9, Thành phát hiện ông M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có dấu vết máu. Một thời gian ngắn sau, khi quay trở lại nhà, Thành phát hiện ông M. đã tử vong và vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều dấu vết máu tại khu vực sân trước nhà và phòng ngủ của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định ông Đỗ M. tử vong do chấn thương sọ não, trong đó vùng hộp sọ phía sau bị vỡ và có tụ máu trong não.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Đỗ Thành có hành vi đánh nhau, xô đẩy gây thương tích cho ông Đỗ M. dẫn đến hậu quả tử vong. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.