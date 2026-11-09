Sự thật video một phụ nữ cầm vật dài đuổi đánh người đàn ông ở Đà Nẵng

Vụ việc xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của nhiều người và xuất hiện nhiều thông tin suy diễn, thiếu kiểm chứng.

Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường An Hải đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ những người liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, người phụ nữ trong đoạn clip là chị N.T.H.T. (sinh năm 1992, trú phường An Hải). Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị T. và anh S. Trong lúc thiếu kiềm chế cảm xúc, chị T. đã có hành động bộc phát như trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội.

Công an đang làm việc với người có liên quan. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo cơ quan Công an, vụ việc chưa gây hậu quả, không xảy ra xô xát hay thương tích. Hiện Công an phường An Hải đã mời chị T. đến làm việc và đang tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường An Hải cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, không chia sẻ hoặc bình luận theo các nội dung "giật tít", "câu view", chưa được kiểm chứng. Việc đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật có thể gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, hình ảnh địa phương và môi trường du lịch của thành phố.