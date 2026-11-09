Cảnh sát phong tỏa khu vực phát hiện vật giống sọ người ở TP HCM

Chiều 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân khám nghiệm khu đất phía sau cổng số 3 Đại học Kinh tế - Luật, trên đường Lương Văn Can (TP Thủ Đức cũ).

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Phạm Hải

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vật thể nghi là hộp sọ đã phân hủy nặng; gần vị trí phát hiện các đoạn giống xương cẳng chân người, có một đôi dép nam và áo khoác.

Đến tối, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn làm việc tại khu đất. Cơ quan chức năng đang xác định các đoạn xương có phải của người hay không.

Khu vực bãi đất trống, nơi phát hiện hộp sọ và hai đoạn xương nghi của người. Ảnh: Phạm Hải