Số tiền “khủng” và tần suất qua tài khoản cá nhân lộ đường dây tội phạm xuyên biên giới

Trong vụ án về đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng truy tố Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng) và 96 bị can liên quan về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cụ thể, cáo trạng xác định, các bị can trong vụ đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) cá nhân và mở khoảng 670 TKNH doanh nghiệp “ma” rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia để dùng vào các hoạt động bất hợp pháp.

Các bị can Trang Quang Trung, Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Min (SN 2002, ở xã Thăng Bình, Đà Nắng), Lê Hữu Nghĩa (SN 2000, trú xã phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cùng nhiều bị can liên quan nhận thức được các đối tượng ở Campuchia mua TKNH để sử dụng cho các mục đích chuyển tiền bất hợp pháp (như đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền) nhưng vẫn liên tục tìm cách mở TKNH để mua bán.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây tội phạm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Viện kiểm sát xác định, Trang Quang Trung cấu kết với vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) làm giả 500 căn cước công dân. Toàn bộ số căn cước công dân giả này sau đó được dùng vào việc mở tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích phạm tội.

Sau một thời gian, do các TKNH cá nhân tại Việt Nam phải thực hiện quy định sinh trắc học khi chuyển tiền nên nhóm tội phạm ở Campuchia dừng việc mua bán TKNH của nhóm tội phạm do Trang Quang Trung cầm đầu.

Thay vào đó, các đối tượng hoạt động tội phạm ở nước ngoài yêu cầu nhóm tội phạm ở Việt Nam bán TKNH doanh nghiệp. Đối với TKNH doanh nghiệp, Trung và đồng bọn biết rõ đây là các doanh nghiệp “ma”, không có hoạt động kinh doanh thực tế, dòng tiền chuyển qua các doanh nghiệp này đều là tiền phạm pháp.

Thế nhưng các bị can trong nước vẫn thống nhất với nhau lập hồ sơ giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp và mở TKNH đứng tên doanh nghiệp nhằm gây khó khăn, trở ngại cho việc làm rõ nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển, quyền sở hữu đối với tiền trong các tài khoản này.

Hàng trăm tỷ đồng liên tục "lướt qua" tài khoản cá nhân khiến đường dây tội phạm bị phát giác.

Cáo trạng xác định, toàn bộ số tiền chuyển qua các TKNH cá nhân là để rửa tiền. Những TKNH này có chung đặc điểm là phát sinh các giao dịch với giá trị lớn, tần suất liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tiền chuyển vào rồi chuyển ra, không duy trì số dư.

Những TKNH cá nhân của đường dây tội phạm xuyên quốc gia có giai đoạn giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. Ở thời điểm khác, trong 2 tháng, tổng số tiền các TNNH cá nhân giao dịch là gần 300 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm tội phạm xuyên biên giới cũng dùng các TKNH doanh nghiệp “ma” để rửa tiền. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua những TKNH doanh nghiệp lên tới hơn 67.905 tỷ đồng, 43.589.607 USD, 1.463.033 EUR, 1.019.208 CAD.

Sau khi cùng nhóm tội phạm bên Campuchia mua bán TKNH trái phép, các bị can ở Việt Nam vẫn cấu kết chặt chẽ với những đối tượng ở nước ngoài để quản lý, theo dõi tình hình hoạt động của các TKNH.

Khi các TKNH gặp vấn đề (như bị khóa Internet Banking/Mobile Banking không thể chuyển tiền hoặc bị rút tiền trong tài khoản), các đối tượng bên Campuchia chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam đưa người bán TKNH đi mở khóa Internet Banking/Mobile Banking để chuyển tiền lại cho chúng.

Khi có người tự ý rút tiền trong TKNH đã bán, nhóm bị can trong nước cũng sẵn sàng đi thu hồi lại số tiền cho nhóm tội phạm bên Campuchia. Số tiền này nhiều khi lên tới vài tỷ đồng. Khi các TKNH phục vụ việc phạm tội bị tra soát, điều tra, các bị can tại Việt Nam còn chủ động cảnh báo cho các đối tượng ở Campuchia để không chuyển tiền vào các tài khoản này.

Đơn cử là ngày 5-5-2023, bị can Lê Hữu Nghĩa nhắn tin qua Telegram cho đối tượng có tên “K Jackie” ở Campuchia thông báo: “Alo anh, Đỗ Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Phi Cường, Lê Phạm Anh Quốc, các tài khoản này bên anh không chuyển tiền vào nữa, đang bị điều tra hoặc rút tiền về càng tốt”.

Theo cơ quan tố tụng, đường dây tội phạm này còn có sự tham gia giúp sức của nhân viên nhiều tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, nhiều cá nhân trong số đó do không biết các bị can lợi dụng hoạt động ngân hàng để phạm tội và không được hưởng lợi gì nên không bị đề cập xử lý bằng hình sự vì