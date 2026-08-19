Sập bẫy ‘chốt đơn’ từ Myanmar, 6 người mất hơn 71 tỷ đồng

Chiều 18/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 48 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng.

Trước đó, từ ngày 11 đến 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án. Đây là vụ án có số lượng bị cáo lớn, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, một người Trung Quốc tên “Châu Chủng” thành lập tổ chức lừa đảo trên không gian mạng, giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để lừa người Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ tăng tương tác, tăng lượt bán hàng.

“Châu Chủng” cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) điều hành tổ chức. Từ năm 2022 đến 2025, nhiều người được dụ dỗ sang Myanmar thông qua những lời mời “việc nhẹ, lương cao”. Khi đến nơi, họ được đào tạo kịch bản, cấp thiết bị và phân công vào từng vị trí để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh những phụ nữ có ngoại hình và cuộc sống giàu có để kết bạn, trò chuyện, tạo lòng tin.

Sau đó, chúng giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên Lazada, gửi đường link và tài khoản giả mạo, hướng dẫn bị hại thực hiện các đơn hàng ảo. Ban đầu, nạn nhân được yêu cầu chuyển những khoản tiền nhỏ và được hoàn tiền, trả hoa hồng đầy đủ.

Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng nâng giá trị đơn hàng, dụ nạn nhân chuyển số tiền lớn rồi chiếm đoạt. Hoạt động của tổ chức được vận hành như một công ty, có đào tạo, họp, đánh giá, tuyên dương và trả lương, thưởng, hoa hồng dựa trên số tiền lừa đảo được.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng cộng hơn 71 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận quá trình được tuyển sang Myanmar, nhiệm vụ được giao và cách thức thực hiện việc lừa đảo. Số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội chủ yếu được các bị cáo sử dụng để chi tiêu tại Myanmar hoặc gửi về gia đình.

Cả 48 bị cáo đều lĩnh án tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện trong một tổ chức có sự phân công vai trò, sử dụng thủ đoạn gian dối tinh vi trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc (Sn 1991, quê Lào Cai) án chung thân; Phạm Đức Hoàng (SN 1996, quê Quảng Ninh) nhận 18 năm tù; các bị cáo còn lại lĩnh từ 6 đến 16 năm tù. Đồng thời, các bị cáo phải hoàn trả số tiền còn lại đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Đối với một số đối tượng liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án để tiếp tục điều tra.

Riêng người Trung Quốc tên “Châu Chủng” chưa được xác định nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý. Khi có thông tin, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng đang xác minh một số chủ tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền lừa đảo và các hành vi liên quan.