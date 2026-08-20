Nam sinh đại học giả làm khách mua hàng rồi cướp giật lắc vàng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai cho biết đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với H.T.H. (SN 2007, trú khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành) để điều tra hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Đối tượng H.T.H tại hiện trường (ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15/8, Công an phường Chơn Thành tiếp nhận trình báo của chị T.T.T.D. (SN 1985, trú khu phố Minh Thành), quản lý tiệm vàng K.B.A., về việc bị một nam thanh niên cướp lắc vàng.

Theo trình báo, một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, cao khoảng 1,65-1,7m, đi xe máy màu xanh không gắn biển số đến tiệm vàng hỏi mua một lắc tay bằng vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ, trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Sau khi xem lắc vàng, nam thanh niên không mua mà nói “để chiều quay lại mua” rồi rời đi. Khoảng 15 phút sau, người này quay lại, đề nghị được xem lại để mua.

Chị D. lấy chiếc lắc tay đưa cho khách đeo thử vào cổ tay phải. Lợi dụng lúc nữ chủ tiệm sơ hở, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy ra xe, nổ máy tẩu thoát về hướng xã Nha Bích. Chị D. chạy ra trước cửa tiệm truy hô nhưng không kịp ngăn cản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh, xác minh đặc điểm nhận dạng và tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường nghi đối tượng có thể di chuyển.

Chỉ hơn 3 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Chơn Thành xác định và truy bắt được H.T.H., hiện là sinh viên của một trường đại học.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật tại tiệm vàng. Sau khi lấy được tài sản, H. mang chiếc lắc đến một tiệm vàng tại xã Trừ Văn Thố, TPHCM để tiêu thụ.

Phối hợp với Công an xã Trừ Văn Thố, Công an phường Chơn Thành đã thu hồi chiếc lắc vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ, loại dây xoắn. Cơ quan công an đồng thời tạm giữ hai xe mô tô, hai bộ quần áo, một mũ bảo hiểm và một đôi dép được xác định có liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.