Hai chị em mang vàng giả đi cầm cố, ẵm hơn nửa tỷ đồng

Ngày 22/4, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Đỗ Thị Vân (SN 1987, nơi thường trú: thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) và Đỗ Thị Bảy (SN 1993, nơi thường trú: tỉnh Bình Phước gây ra. Bảy là em ruột Vân.

Hai chị em Vân và Bảy

Theo điều tra, Vân và Bảy làm tại một tiệm cắt tóc ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong thời gian này, 2 đối tượng quen biết chị H. (SN 1987, nơi thường trú: Lâm Đồng) làm nghề buôn bán quán cà phê ở khu vực phường Phú Lợi.

Do quen biết, chị H. đã cho Vân mượn khoảng 20.000.000 đồng và cho Bảy mượn khoảng 10.000.000 đồng để trả tiền thuê mặt bằng.

Sau khi mượn tiền, Vân nảy sinh ý định mua vàng giả trên mạng xã hội Tik Tok mang đến cầm cố cho chị H. để chiếm đoạt tiền.

Số vàng giả

Vân đã 7 lần mang "vàng" với tổng trọng lượng là 46,5 chỉ với số tiền nhận cầm là 207 triệu đồng. Sau khi trừ đi số tiền lãi tháng đầu tiên, chị H. bị Vân chiếm đoạt số tiền khoảng 175 triệu đồng.

Đỗ Thị Bảy đã 10 lần mang "vàng" có tổng trọng lượng là 84 chỉ đến chị H. cầm cố với số tiền là 402 triệu đồng. Sau khi trừ đi số tiền lãi tháng đầu tiên thì chị H. bị Bảy chiếm đoạt số tiền hơn 341 triệu đồng.

Sau khi nhận cầm cố, chị H. nghi ngờ số vàng đã nhận cầm cố cho chị em Vân - Bảy là vàng giả nên đã liên hệ chị em Vân đến để nói chuyện.

Sau đó Vân và Bảy đã đến Công an phường Thuận Giao để đầu thú về hành vi phạm tội.

