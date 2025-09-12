Người nhặt ve chai dùng đá đập chết thanh niên chụp ảnh mình

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trịnh Văn Tăng do đã dùng đá đánh chết người.

Theo điều tra ban đầu, Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, trú tại thôn 16, xã Ea Nuôl, Đắk Lắk) là người chuyên đi nhặt ve chai trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ án là anh Lư Hồng Sơn (27 tuổi), trú cùng xã.

Tại cơ quan công an, Tăng khai nhận, vào chiều muộn 8/9, trên đường đi nhặt ve chai về, Tăng được anh Sơn gọi vào nhà và cho một túi đựng vỏ lon bia. Thấy chân Tăng bị đau, anh Sơn còn lấy thuốc xịt vào chân giúp Tăng giảm đau. Khi Tăng ra về, anh Sơn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Đối tượng Tăng đã bị bắt vì dùng đá đánh chết người.

Bực tức vì bị chụp hình, Tăng bỏ bao ve chai xuống, nhặt hai cục đá rồi lao đến đánh liên tiếp vào đầu anh Sơn khiến nạn nhân gục ngã, bất tỉnh tại chỗ.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã đưa anh Sơn đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trịnh Văn Tăng theo quy định của pháp luật.