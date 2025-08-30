Nghi mâu thuẫn tình cảm, cô gái nhảy xuống kênh tử vong, bạn trai mất tích

Ngày 30-8, Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao thi thể một cô gái 27 tuổi cho gia đình đưa về lo hậu sự, sau khi được phát hiện trôi trên tuyến kênh nổi địa bàn xã.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân quê Phú Yên cũ, được phát hiện tử vong vào sáng cùng ngày. Người dân khi đi ngang qua đoạn kênh đã nhìn thấy thi thể trôi nổi, lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: CTV

Công an xã Mỹ Hạnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó vào tối 29-8, nạn nhân cùng bạn trai đến khu vực kênh thuộc xã Hậu Nghĩa để nói chuyện riêng. Tại đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, cô gái bỏ lại xe máy và đôi dép trên bờ rồi nhảy xuống kênh. Nam thanh niên đi cùng thấy bạn gái nhảy liền lao theo. Cả hai sau đó chìm xuống dòng nước.

Đến sáng hôm sau, thi thể cô gái bị nước đưa trôi về địa bàn xã Mỹ Hạnh, còn nam thanh niên đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Công an xã Mỹ Hạnh tiếp tục phối hợp cùng Công an xã Hậu Nghĩa và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nam thanh niên mất tích, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ tình tiết vụ việc.