Một người bịt mắt nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Công an đang làm rõ trường hợp người đàn ông lên lầu bốn Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận rồi bịt mắt nhảy lầu.

Vào lúc 10 giờ 20 sáng nay, 8-9, tại khu nhà bốn tầng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ một người đàn ông nhảy lầu tử vong.

Được biết, dãy nhà bốn tầng nói trên vừa mới được dọn dẹp để bàn giao cho đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa. Người đàn ông nhảy lầu được xác định đi từ bên ngoài vào rồi vào dãy nhà nói trên và bất ngờ nhảy lầu.

Đưa người đàn ông đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh PĐ

Theo những người chứng kiến, người đàn ông này khi lên tầng bốn đã dùng khẩu trang bịt mắt nhảy lầu. Kiểm tra sơ bộ tử thi, trong người của người đàn ông này còn có một con dao Thái Lan.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận truy tìm tung tích người đàn ông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

-08/09/2025 11:11 AM (GMT+7)
