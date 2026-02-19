Lời khai của kẻ sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau

Tối 19-2, theo nguồn tin của phóng viên, VKSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Cao Minh Hên (70 tuổi; ngụ xã Lâm Tân, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Con đường dẫn vào ngôi nhà của bà H.T.L. Ảnh: Phúc Nguyên

Theo điều tra ban đầu, Hên với bà H.T.L. (64 tuổi; ngụ xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) sống chung như vợ chồng từ tháng 4-2025. Tuy nhiên, Hên thường xuyên về nhà riêng tại TP Cần Thơ.

Những ngày cuối tháng 1-2026, Hên đến nhà bà L. thì xảy ra cự cãi về chuyện tiền bạc với bà và con gái bà là N.T.L. (46 tuổi).

Theo lời khai của bị can, khi Hên vào phòng ngủ thì bà H.T.L. tiếp tục trách móc. Trong lúc tức giận, Hên đã lấy dao dưới bếp chém nhiều nhát vào vùng đầu của bà H.T.L. khiến nạn nhân bất động.

Nghe tiếng kêu la, bà N.T.L. chạy đến cũng bị Hên chém ngã gục tại chỗ. Sau đó, Hên lấy tài sản của bà L. rồi rời khỏi hiện trường, bỏ trốn sang đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và bị bắt giữ tại đây.

Trước đó, sáng 24-1, Công an xã Phước Long tiếp nhận tin tố giác tội phạm của người dân về việc nhà bà H.T.L. đóng cửa nhưng có nhiều vết máu xung quanh. Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mở cửa vào nhà thì phát hiện mẹ con bà H.T.L. đã tử vong với nhiều vết thương trên người.