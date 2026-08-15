Lời khai của giáo viên thể dục ở Đắk Lắk trong vụ nghi sát hại nữ nhân viên thư viện

Ngày 15/8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, trú tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Hồng Lĩnh, thầy giáo thể dục ở Đắk Lắk, tại cơ quan Công an để phục vụ điều tra vụ án nghi sát hại nữ đồng nghiệp. Ảnh Sỹ Đức

Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi, trú tại xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk). Chị D. là nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy. Còn Lĩnh là giáo viên dạy bộ môn Thể dục cùng trường.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lĩnh rất bình thản, quanh co vì cho rằng bản thân mình không liên quan. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được và những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, đến 23 giờ ngày 13/8, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận do ghen tuông nên đã ra tay sát hại chị D. tại trường học rồi chở về rẫy của gia đình chôn phi tang.

Được biết, Lĩnh đã có vợ và 2 con; chị D. đã ly hôn từ tháng 3-2026 và hiện đang nuôi 2 con nhỏ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hồng Lĩnh khai nhận, trước đây giữa Lĩnh và chị D. có phát sinh tình cảm. Trong thời gian nghỉ hè, hai người ít gặp nhau và có thời gian không liên lạc.

Tối 10/8, sau khi tham gia liên hoan tại trường và có uống bia, Lĩnh đến phòng chị D. để nói chuyện. Tại đây, Lĩnh nghe chị D. nói chuyện điện thoại với một người đàn ông và xưng hô vợ chồng nên nảy sinh ghen tuông.

Lĩnh khai, do bực tức, người này đã có hành vi khống chế, tác động vào vùng cổ chị D. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Lĩnh kiểm tra và phát hiện chị D. không còn thở.

Lĩnh tiếp tục khai nhận, sau khi xảy ra sự việc, do hoảng loạn và lo sợ bị phát hiện nên đã đốt một số vật dụng trong phòng nhằm che giấu dấu vết. Sau đó, Lĩnh đưa thi thể chị D. về rẫy của gia đình.

Đến ngày hôm sau, Lĩnh mang theo cuốc, xẻng đào hố và chôn thi thể chị D. tại khu vực rẫy.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hồng Lĩnh theo quy định của pháp luật.