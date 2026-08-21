Lập nhóm 'nữ tìm bạn trai' để thu phí, một đối tượng bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can Phạm Hoàng Hà (SN 1994, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Minh, thành phố Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu cho thấy, Hà sử dụng tài khoản Telegram mang tên "Nga Rose" để làm quen và giới thiệu người bị hại tham gia nhóm Telegram "Nữ Tp Lai Châu Tìm Nam".

Sau đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người bị hại chuyển tiền như: phí tham gia nhóm, nâng cấp tài khoản VIP, phí duy trì và tiền đặt cọc để được giới thiệu, gặp mặt.

Phạm Hoàng Hà (dấu x màu đỏ) bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tin tưởng những thông tin do đối tượng đưa ra, người bị hại đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên "PHAM HOANG HA". Sau khi nhận tiền, Hà tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng không thực hiện việc giới thiệu, gặp mặt như cam kết.

Khi người bị hại yêu cầu hoàn trả tiền, đối tượng không thực hiện và chặn liên lạc. Tổng số tiền người bị hại đã chuyển cho đối tượng là 3.703.000 đồng.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với người dân trước thủ đoạn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để tạo lòng tin, đưa ra các dịch vụ không có thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.