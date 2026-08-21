Công an phường bắt quả tang kẻ trộm 80 lượng vàng

Ngày 21/8, Công an phường Long Châu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra, làm rõ vụ trộm 80 lượng vàng.

Kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 19/8, Công an phường Long Châu trong quá trình tuần tra, đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Phan Thanh Tình (SN 1993, không có nơi ở ổn định) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng K.X. (khu vực chợ Trường An, phường Long Châu).

Đối tượng Phan Thanh Tình cùng tang vật.

Qua xác minh, tài sản bị trộm là khoảng 80 lượng vàng 18K, trị giá ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an phường Long Châu đã bảo vệ hiện trường, lập biên bản thu giữ tài sản liên quan và phối hợp với Cơ quan CSĐT tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, nhất là vào ban đêm và kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.