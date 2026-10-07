Phá đường dây mại dâm cao cấp hàng nghìn thành viên hoạt động trên Telegram

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vũ Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Tây Ninh

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai chuyên án, triệt phá đường dây mại dâm hoạt động qua không gian mạng tại phường Tân Ninh.

Tại một khách sạn ở khu phố 11, phường Tân Ninh, công an bắt quả tang Vũ Anh Tuấn (33 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) đang môi giới cho 2 phụ nữ bán dâm với 2 khách nam.

Tuấn thu 3 triệu đồng tiền môi giới, trong đó mỗi người bán dâm được nhận 700.000 đồng. Ngoài ra, Tuấn còn bán bao cao su, kẹo, thuốc kích thích cho khách mua dâm.

Tuấn bị bắt quả tang đến khách sạn môi giới việc mua bán dâm và bán kẹo, thuốc kích thích cho khách mua dâm. Ảnh: Công an Tây Ninh

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 4/2025, Tuấn bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm và lập nhóm Telegram có tên "Tây ninh ae" để quảng cáo, kết nối người mua dâm và bán dâm.

Tuấn phân quyền cho Liêu Văn Đồng (30 tuổi) và Trịnh Hoàng Long (32 tuổi), cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, làm quản trị viên. Tuấn và Đồng trực tiếp môi giới, chăn dắt gái mại dâm và thông tin trên ứng dụng Zalo để khách liên hệ.

Đáng chú ý, Long còn được Tuấn và Đồng giới thiệu người bán dâm để "kiểm tra hàng" bằng cách quan hệ tình dục, sau đó chụp ảnh đăng lên nhóm Telegram hoặc các diễn đàn mại dâm để quảng cáo.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn và Đồng đã môi giới cho 6 phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố bán dâm để thu lợi. Trong quá trình điều tra, công an còn phát hiện đường dây này có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngoài Tuấn, Đồng và Long, 4 người khác cũng bị khởi tố về các hành vi môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và chứa mại dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.