Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng

Khoảng 19h45 ngày 26/8, cửa hàng trang sức vàng "Trung tâm kim hoàn PNJ" nằm trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vang lên tiếng kêu cứu và hô hoán của bảo vệ cửa hàng.

Một đối tượng dáng người cao lớn, mặc áo trang phục của Grab bike, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm bất ngờ tấn công liên tục vào đầu người bảo vệ, khi người này đang ngồi trên ghế trước cửa hàng. Bị tấn công bất ngờ, bảo vệ cửa hàng bị thương và hô hoán. Trong khi đó, đối tượng chạy vào bên trong, dùng búa đập vỡ cửa kính và lấy trang sức bỏ vào balo.

Công an TP Đà Nẵng xuyên đêm điều tra, truy xét nghi phạm thực hiện vụ cướp.

Nghe tiếng hô hoán, một số người dân bên kia đường chạy qua, dùng gậy chặn cửa kính để ngăn đối tượng tẩu thoát. Tuy nhiên, đối tượng đã xô tung cửa kính chạy ra ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Ngay lập tức, sự việc được báo cho lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Nhận tin báo, trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP Đà Nẵng lập tức cử lực lượng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra hung thủ.

Không khí hết sức khẩn trương, toàn bộ tuyến đường Núi Thành trước cửa hàng trang sức được phong tỏa. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị có mặt để vào cuộc truy tìm đối tượng.

Hiện trường khu vực thời điểm xảy ra vụ cướp cửa hàng vàng.

Theo một số người dân, kẻ thực hiện vụ cướp có dáng cao lớn. Từ vóc dáng di chuyển, nhiều nhân chứng nhận định khả năng là người nước ngoài.

Ông N.N.T (1977) là nhân viên bảo vệ, người bị đối tượng tấn công bị thương và chảy máu ở đầu, ngay sau đó được người dân băng bó, không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngay lập tức, cơ quan chức năng khai thác thông tin từ người này để tìm manh mối.

Nhân viên này cho biết, vào thời điểm trên, ông đang phiên trực bảo vệ tại vỉa hè phía trước cửa hàng thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc áo màu xanh có chữ “Grab”, đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo găng tay, đi giày và mặc quần dài màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt cùng balo đeo sau lưng đi bộ từ phía sau dùng một cây đục kim loại đánh nhiều cái vào sau đầu. Bị tấn công ông T. ngã xuống đất, đầu bị thương và chảy máu.

Sau đó, đối tượng xông vào tiệm vàng, dùng búa đinh đập vỡ hai tủ kính, lấy nhiều trang sức bỏ vào balo rồi nhanh chóng bỏ chạy vào kiệt nhỏ trên đường Núi Thành, điều khiển xe máy loại xe tay ga, không gắn biển kiểm soát. Đối tượng được xác định tẩu thoát về hướng đường 2/9.

Nghi phạm West Dale James tại thời điểm bị bắt giữ.

Căn cứ lời khai nhân chứng, cùng kết quả khám nghiệm hiện trường sơ bộ, trích xuất camera an ninh các lực lượng Công an đã xác định đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh. Phòng Cảnh sát hình sự lập tức báo cáo và được Ban Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án nhằm huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xuyên đêm xác minh, truy xét kẻ thực hiện vụ cướp.

Phối hợp đồng bộ hàng loạt biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, phá án, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển, khoanh vùng khu vực, nhận dạng đối tượng.

Qua sàng lọc, Công an TP Đà Nẵng đã xác định được nơi lẩn trốn của nghi phạm, củng cố các chứng cứ, tài liệu liên quan. Đến 10h30 ngày 27/8, sau hơn 14 giờ, tại một căn nhà trên đường Phạm Tu ( thuộc phường An Hải, TP Đà Nẵng), Ban Chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ nghi phạm gây án là West Dale James (SN 1996, quốc tịch nước ngoài) khi đối tượng đang lẩn trốn tại đây.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành thu giữ tang vật, phương tiện gây án của đối tượng. Đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở cơ quan Công an lấy lời khai, để tiếp tục điều tra, làm rõ.