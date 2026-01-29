Hành trình bị lừa bán vào “ổ” lừa đảo trực tuyến tại Campuchia của 2 thanh niên Quảng Ngãi

Ngày 28-1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận 2 công dân: A.C (2006) và A.N (1995, đều trú tỉnh Quảng Ngãi), sau nhiều tháng bị lừa đưa sang Campuchia, làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

2 công dân A.C và A.N (đứng giữa) được cơ quan Công an bàn giao cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng QLXNC đã phối hợp Phòng CSHS làm việc với A.C và A.N, để động viên tinh thần; đồng thời làm rõ các nội dung liên quan việc 2 công dân này bị đưa sang trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia và giải thích các quy định của pháp luật trên lĩnh vực XNC; sau đó, bàn giao cho gia đình tiếp nhận để trở về sinh sống tại địa phương.

Theo khai báo của công dân A.C, đầu năm 2025, A.C vào TP Hồ Chí Minh để làm việc trong xưởng quần áo với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Đến tháng 9-2025, A.C nghỉ việc, tìm kiếm việc làm trên Facebook và được một tài khoản có tên "Nguyễn Hoàng Long" giới thiệu đi bưng bê tại 1 quán nhậu ở Tây Ninh với mức lương 15 - 17 triệu đồng/tháng.

Khi A.C đồng ý thì được "Nguyễn Hoàng Long" đặt xe taxi đến đón chở xuống địa phận tỉnh Tây Ninh. Tại đây, người tài xế taxi mời A.C uống một chai nước suối và sau đó A.C ngủ không hay biết gì hết. Khi tỉnh lại, A.C thấy trên xe có 3 người đàn ông cùng 1 người tài xế, nói chuyện với nhau bằng tiếng Campuchia.

Đi khoảng 1 ngày đêm thì A.C được chở đến khu tự trị tại Osamach (Campuchia) và được học sử dụng máy tính, tìm kiếm người để lừa đảo qua mạng xã hội nhưng vì không làm được việc theo yêu cầu nên bị những người quản lý chích điện, đánh đập bằng roi. Đến giữa tháng 12-2025, khi xảy ra chiến sự giữa Campuchia và Thái Lan, A.C cùng nhiều người khác được đưa đến tỉnh Bavet và tỉnh Kampot (Campuchia). Đến chiều ngày 4-1-2026, A.C cùng khoảng hơn 60 người Việt Nam khác được đưa đến trụ sở Cảnh sát Campuchia, đợi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tiếp nhận.

Tương tự, công dân A.N cho biết, đầu năm 2025, A.N vào quận Bình Tân (cũ, TP Hồ Chí Minh) để làm việc tại một cửa hàng sửa xe máy với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Đến khoảng cuối tháng 10-2025, A.N tìm kiếm việc làm trên Facebook và thấy bài đăng tìm người phụ xe hoa quả từ Cửa khẩu Hà Tiên về chợ Thủ Đức từ tài khoản Facebook "Ngọc Em" với tiền công là 3 triệu đồng/chuyến.

Ngày 1-11-2025, A.N bắt xe khách từ TP Hồ Chí Minh đến tỉnh An Giang rồi gọi cho tài khoản Facebook "Ngọc Em" và người này nói có một người điều khiển xe mô-tô đến đón, chở A.N tới một chiếc phà nhỏ bằng gỗ đi qua sông. Khi lên phà, tài khoản "Ngọc Em" gọi nói khi đến nơi thì A.N lên xe ô-tô để chở đến công ty nhận việc làm. Khi lên xe ô-tô, A.N thấy trên xe có 4 người đàn ông nói tiếng Campuchia, mời uống một chai nước lọc rồi chở đến nơi nhận việc làm. Sau khi uống nước, A.N ngủ mê mệt không hay biết gì, khi tỉnh dậy thấy mình đang ở khu Osamach 2.

Một phiên dịch người Việt Nam nói với A.N đây là khu vực đất của Campuchia, nếu muốn được cho về Việt Nam thì yêu cầu người nhà chuộc với số tiền 450 triệu đồng. Vì không có tiền nên A.N được đưa đi học chữ, học đánh máy tính nhưng không học được, nên bị người ở công ty chích điện, đánh đập. Đến khoảng cuối tháng 12-2025, A.N bị bán cho một công ty tại Osamach 1. Đến khoảng đầu tháng 1-2026, A.N được một quản lý người Việt Nam cho nghỉ việc và đưa đến đồn Cảnh sát Campuchia, đợi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tiếp nhận.

Trung tá Nguyễn Thị Thuận- Phó Trưởng phòng QLXNC, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là thủ đoạn đơn giản, không mới nhưng nhiều người dân vẫn mất cảnh giác nên "sập bẫy", đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm ở các thành phố lớn.

“Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin tưởng nghe lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao", đặc biệt không dễ dàng tin tưởng đi xe người lạ, sử dụng đồ ăn, uống khả nghi để tránh bị lừa sang Campuchia lao động, cư trú bất hợp pháp, trở thành nạn nhân của tội phạm "mua, bán người", Trung tá Nguyễn Thị Thuận chia sẻ thêm.